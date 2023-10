Ski alpin: le géant hommes de Sölden interrompu en raison du vent

La première manche du géant hommes de Sölden (Autriche), top départ de la saison de Coupe du monde de ski alpin, a été interrompue dimanche en raison du vent sur le glacier.

Le départ de la course, normalement à plus de 3.000 mètres d'altitude, avait déjà été abaissé en raison des fortes rafales en haut du glacier du Rettenbach.Au moment de l'interruption de la course, l'Autrichien Marco Schwarz avait le meilleur temps, suivi du Suisse Marco Odermatt (à 46 centièmes de seconde) et du Français Alexis Pinturault (+46/100).Parmi les autres Français qui ont pu s'élancer, Thibaut Favrot a signé le 13e temps provisoire tandis que Victor Muffat-Jeandet (32e au moment de l'interruption de la course) et Mathieu Faivre (36e) savent déjà qu'ils ne verront pas la deuxième manche.