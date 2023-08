Tennis: exploit de Monfils à Toronto face à Tsitsipas

Le Français Gaël Monfils, tombé à la 276e place mondiale, a nettement battu en deux manches 6-4 6-3 le Grec Stefanos Tsitsipas, N.

4 mondial, mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Toronto (dur).Monfils, 36 ans, s'impose face à un joueur du Top 10 au classement ATP pour la première fois depuis mars 2022 et une victoire face à Danil Medvedev, alors N.1 mondial, au Masters 1000 d'Indian Wells. C'est seulement son troisième succès face à un des dix meilleurs joueurs mondiaux depuis 2019.Une nouvelle fois très soutenu par le public canadien, Monfils a réalisé une première manche maîtrisée, dans laquelle il s'est détaché à 4-2 après avoir pris le service de son adversaire. Il a conclu par un jeu blanc pour l'empocher 6-4.Agressif en coup droit, il a débuté le deuxième set sur les mêmes bases, parvenant à breaker d'entrée Tsitsipas. Il a converti sa deuxième balle de match pour s'imposer sur le service du grec 6-3 en 1 h 26 min.Tsistipas, pourtant vainqueur du dixième titre de sa carrière samedi au tournoi ATP 250 de Los Cabos, a commis trop de fautes directes et manqué de sérénité sur sa mise en jeu pour renverser le match."Je savais que Stefanos (Tsitsipas) était très en confiance en ce moment après sa dernière victoire en tournoi. Il fallait donc frapper fort, en mettre beaucoup et ne pas se laisser dicter le jeu", a déclaré Monfils après la rencontre, à sa sortie du court.Au premier tour, il avait déjà réalisé une solide performance en écartant Christopher Eubanks, 29e et récent quart de finaliste surprise à Wimbledon, 7-6 (7/3), 6-7 (4/7), 6-1.En décrochant sa 350e victoire sur surface dure, le Parisien confirme son retour en forme en enchaînant donc un deuxième tournoi consécutif avec deux victoires, une semaine après celui de Washington.Il sera opposé à l'Américain Sebastian Korda ou à l'Australien Aleksandar Vukic au prochain tour pour une place en quarts de finale.Monfils est donc le dernier Français en lice après la défaite d'Ugo Humbert, 34e mondial, qui a bien lutté mais a fini par s'incliner face à l'Américain Taylor Fritz, 9e joueur mondial, 7-6 (9/7) 3-6 6-3.