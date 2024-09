Tennis: le N.1 mondial Jannik Sinner domine Taylor Fritz et décroche son premier US Open

Le N.

1 mondial italien Jannik Sinner a largement dominé l'Américain Taylor Fritz (12e) 6-3, 6-4, 7-5 afin de remporter son premier US Open de tennis, dimanche à New York.Implacable, Sinner (23 ans) s'est imposé en 2h16 de jeu, pour décrocher un deuxième titre du Grand Chelem après l'Open d'Australie en janvier.Comme Aryna Sabalenka chez les femmes, il a donc remporté les deux Majeurs sur dur de la saison (il est le plus jeune joueur à réussir cela), et confirmé sa mainmise sur le tennis mondial, alors que Carlos Alcaraz, vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon, avait été éliminé dès le deuxième tour du tournoi, et Novak Djokovic dès le troisième.Sinner avait débuté l'US Open avec une polémique après la la révélation de son blanchiment par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) après deux contrôles positifs au mois de mars, plusieurs joueurs dénonçant l'opacité du processus et le sentiment d'une justice antidopage à deux vitesses selon leur statut.Dans un stade Arthur-Ashe parsemé de stars, comme la reine de la pop Taylor Swift et son compagnon étoile du foot US Travis Kelce, Sinner a éteint le rêve de Fritz de devenir le premier Américain à soulever un trophée majeur chez les hommes depuis Andy Roddick en 2003.L'Italien a donné le ton en s'emparant du service adverse dès le premier jeu. Débreaké ensuite, il a conclu la première manche sur une nouvelle balle de break à 5-3, profitant d'une qualité insuffisante au service de Fritz (38% de premières balles, 12 fautes directes).Sinner, maître dans l'échange, a récidivé au deuxième set en sautant sur sa première balle de break à 5-4, alors que l'Américain avait élevé le curseur (78% de premières balles, 7 fautes).Le N.1 mondial, très propre (21 fautes directes en tout), a effacé de manière impassible trois balles de break consécutives dès le premier jeu de la troisième manche.Il a toutefois été breaké (4-3), permettant à Fritz et au stade de s'enflammer quelques minutes, avant de revenir, se montrant trop solide, pour ne pas lâcher un set à son opposant.Sinner est devenu le premier N.1 mondial à s'imposer à Flushing Meadows chez les hommes depuis Rafael Nadal en 2017, et le premier italien à soulever le trophée à New York.