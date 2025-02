Un homme attaqué et grièvement blessé au Mémorial de l'Holocauste à Berlin

Un homme a été agressé vendredi soir et grièvement blessé par un assaillant dans l'enceinte du Mémorial de l'Holocauste à Berlin commémorant le génocide des Juifs par les Nazis, a indiqué la police à l'AFP.

"Un inconnu s'en est pris à l'homme probablement" vers 18H00 heure locale, avant de prendre la fuite, a ajouté la porte-parole.Une importante opération de police a été déclenchée dans toute la zone pour tenter de le retrouver, alors que la victime a été transportée à l'hôpital. Plusieurs témoins de l'agression ont aussi été pris en charge par les secours.Inauguré en 2005 en plein centre de la capitale près de la Porte de Brandebourg et de l'ambassade des Etats-Unis, le Mémorial commémore, avec plus de deux mille stèles de béton, le souvenir des millions de Juifs exterminés par le IIIème Reich.Le quartier a été bouclé, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a pu voir trois camions de pompiers, une dizaine de véhicules de police ainsi qu'une nacelle positionnée au-dessus du site afin de l'éclairer.Les autorités n'ont pu donner dans l'immédiat aucun élément sur les raisons de l'agression.Mais elle intervient alors que le jour même, la police a fait état de l'arrestation d'un ressortissant russe de 18 ans soupçonné d'avoir projeté un "attentat à motivation politique" à Berlin, à deux jours des élections législatives en Allemagne.Selon plusieurs médias, dont les quotidiens Tagesspiegel et Bild, le suspect est un Tchétchène qui aurait planifié un attentat contre l'ambassade d'Israël à Berlin. Les journaux parlent de motivations islamistes. Il a été présenté vendredi devant un juge.