Wimbledon: Djokovic perd un set mais passe en quarts

Novak Djokovic, 2e mondial, a fait un pas de plus vers un 24e titre du Grand Chelem en battant le Polonais Hubert Hurkacz (18e) 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, lundi au terme d'un match interrompu la veille par le couvre-feu.

Il affrontera le Russe Andrey Rublev (7e) pour une place en demi-finales.Dimanche soir, le Serbe de 36 ans venait de remporter le second jeu décisif de la partie lorsque le superviseur a décidé de suspendre la partie vers 22h35, soit 25 minutes avant l'entrée en vigueur du couvre-feu sur le tournoi.A la reprise lundi, les deux joueurs ont très tranquillement conservé leurs mises en jeu jusqu'à 6-5 pour le Polonais qui s'est offert dans la foulée deux balles de set sur le service de Djokovic et a transformé la seconde.Face au meilleur relanceur du circuit, Hurkacz a tenu grâce à une régularité exceptionnelle de son gros service: 28 aces sur les trois premiers sets, 85% de premières balles réussies au troisième et une moyenne de 207 km/h sur les premières balles à l'issue du troisième set.Mais dans la quatrième manche, le Polonais a concédé son tout premier break du tournoi: Djokovic s'est détaché 4-3 puis 5-3 et s'est imposé en remportant son service suivant blanc.