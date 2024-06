Le Port : visite d'athlètes internationaux de street workout

Les adeptes de street workout avaient rendez-vous la deuxième semaine du mois de juin 2024 sur le littoral nord, pour des sessions de partage, d’initiation et de démonstration par une vingtaine d’athlètes internationaux venus d'Espagne, de Bulgarie, de Hollande et de Lettonie. Cet événement organisé par l’association Bek la barre - street workout Réunion, s'est tenu en présence d’Annick LeToullec, première adjointe au maire de la ville du Port. Ces ateliers ont eu lieu dans le cadre d'un projet européen "Erasmus+StreetFit Exchange" et de la "Semaine réunionnaise du sport olympique et paralympique". Nous publions ci-dessous le post de la ville du Port. (Photo : ville du Port)