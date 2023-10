Les Portes de l’océan : pose de la première pierre de L’Amiral

La pose de la première pierre de l’opération immobilière "L’Amiral" a eu lieu en présence de Olivier Hoarau, Maire du Port, des élus du Conseil Municipal, de Jacques Tanguy, Président d'Opale et d’Alice Lemoigne, championne de surf et marraine du programme "L’Amiral". Le programme L’Amiral marque le lancement des "Portes de l’Océan" et comprendra des bureaux, des commerces, des locaux de coworking, un hôtel 3 étoiles, une crèche et un restaurant en rooftop. Un parking souterrain de 200 places sera également aménagé pour faciliter l'accès au site

"Ce projet met également un fort accent sur la responsabilité environnementale, avec l'obtention du label Biodivercity et une démarche de certification pour l'ensemble de l'îlot 1, s'inscrivant dans les actions soutenues par le Contrat de Transition Écologique" souligne la commune.

Le maire du Port a souligné "l'importance de cette opération dans le réaménagement du territoire et le développement économique de tout l’écosystème autour du centre-ville".

Pour rappel, la ville de Le Port poursuit le développement de son centre-ville, avec "Les Portes de l’Océan".

"L’opération « Les Portes de l’Océan » constitue l’aboutissement de la réouverture de la ville sur son port, réouverture organisée autour de la darse de plaisance et proposant des logements, des activités commerciales, une structure hôtelière, des activités de loisirs, des bureaux et des services" détaille la commune.

"Il s’agit de s’inscrire dans une dynamique de renouvellement urbain, de diversification de l’offre de logements, en vue de renforcer l’attractivité du territoire et attirer de nouveaux acteurs" conclut-elle.