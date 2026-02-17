Municipales : Jean-Gaël Anda Sita dépose sa liste pour "Saint-Pierre, d’abord !"

Jean Gaël Anda Sita a officialisé, ce jour, le dépôt en préfecture de sa liste pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo DR)

Réunie sous la bannière "Saint-Pierre, d’abord !", cette équipe a été rigoureusement bâtie pour incarner la diversité et la vitalité de notre territoire. Elle fédère des femmes et des hommes issus de chaque quartier de la commune, tout en associant l’ensemble des catégories socioprofessionnelles.

Véritable reflet de la population Saint-Pierroise dans toute sa pluralité, cette liste conjugue expériences et horizons variés avec une ambition commune : agir au plus près des réalités des habitants.