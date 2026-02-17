La Possession : problème technique sur le chantier, réouverture retardée de plus d'une heure

Le CRGT vous informe que dans le cadre du chantier de la NRL, d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, suite à un problème technique survenu la nuit dernière, la réouverture est retardée de plus d'une heure. Pour rappel, la circulation est actuellement basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la Ravine Lafleur et l'échangeur de la Possession. Au vu des difficultés attendues, il est demandé aux usagers de retarder leurs déplacements dans la mesure du possible.