Grand Boucan 2023 : l'extravagance est à son comble sur le front de mer

Des milliers de personnes sont sur le front de mer de Saint-Paul ce dimanche 25 juin à l'occasion du Grand Boucan. Le carnaval péi est de retour cette année avec plus de 40 associations, de nombreux artistes, des centaines de bénévoles et plus d'une dizaine de chars tous présidé par le roi Dodo pour son 25ème anniversaire. (Photo photo SLY pour imazpress)

14:23 Top départ du défilé C'est parti pour le traditionel défilé du carnaval péi sous le thème de l'extravagance. Le cortège est parti de la médiathèque Leconte-de-Lisle en direction du débarcadère.

13:28 En pleine préparation À quelques minutes du départ du défilé, les artistes et associations sont en pleine préparation.

13:27 Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur ce live pour suivre en images le Grand Boucan 2023.