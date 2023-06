Réforme des retraites : gouvernement 1 - démocratie 0

C'est ce jeudi 8 juin 2023 que se joue la dernière bataille pour l'abandon de la réforme des retraites, avec l'examen de la proposition de loi du groupe LIOT. Malheureusement, le match semble jouer d'avance, alors que l'on sait déjà que l'amendement concernant l'abrogation de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne sera pas examiné par l'Assemblée nationale. La macronie aura donc gagné cette bataille, après avoir sorti à peu près toutes les armes institutionnelles à sa disposition. Dommage qu'elle ait au passage détruit le peu de confiance que les Français avaient encore envers les politiciens. (Photo Manifestation du 28 mars 2023 Photo sly/www.imazpress.com)

La démocratie a en tout cas de beaux jours devant elle. Après des mois de bataille parlementaire, des mobilisations à n'en plus finir, un refus absolu de compromis…Le gouvernement ne semble être capable de ne gouverner que par la peur et par les pirouettes législatives.



On peut souvent avoir l'impression que les Français ont la mémoire courte. Il n'y a qu'à voir comment Emmanuel Macron a réussi à être réélu pour un second mandat malgré cinq années de pouvoir où il a acquis une popularité plus que discutable. Mais aujourd'hui, il semble – et l'on espère – qu'un cap a été franchi dans la défiance que la population ressent vis-à-vis de l'Etat.



Que le gouvernement le veuille ou non, la mobilisation de ces derniers mois a été historique. Et si la manifestation de ce mardi a rassemblé moins de 300.000 personnes, selon la police, on est très loin d'une défaite pour le mouvement social. Car cela faisait bien longtemps qu'une réforme n'avait pas autant mobilisé, et surtout pendant aussi longtemps.



Malgré les coupes de salaire, la violence dont ont fait preuve les forces de l'ordre, le mépris clairement exprimé du gouvernement, le cirque législatif, le matraquage médiatique des éléments de langages de la majorité présidentielle…La mobilisation aura tenu, et cela porte tout de même espoir pour les quatre années à venir.



Un espoir dont nous avons bien besoin, alors que le reste du quinquennat sera probablement exécuté de la même façon que l'année qui vient de passer : dans la violence, le mépris, avec des décisions prises par une seule et même personne aux détriments de toute la population précaire et fragile.



Avec cette réforme, le gouvernement a peut-être gagné sa bataille des retraites. Mais il a aussi attisé le feu d'une colère qui gronde depuis longtemps chez certains. Une colère qui risque bien d'exploser avec l'inflation folle de ces derniers mois, la précarité grandissante, les repas que l'on doit sauter, les factures que l'on peine à régler, tandis que les plus riches continuent de se gaver.



La Macronie veut tourner la page de la réforme des retraites. Mais il faudra sûrement faire plus que de relancer des débats idiots sur l'islam, et d'annoncer des mesures stériles concernant les violences faites aux femmes ou le harcèlement scolaire, pour faire oublier la colère et l'humiliation infligées aux Français ces derniers mois.



Le gouvernement souhaite l'apaisement. Et s'il se mettait – enfin – au service du peuple ?



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com