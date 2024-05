Salazie : les pompiers cherchent celui qui sauvera à son tour ce petit toutou

Mardi 7 mai 2024, les sapeurs-pompiers de Salazie et du Grimp 974 (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) sont intervenus sur une opération pas banale. Celle d'un chien, un royal bourbon, trouvé en bord de falaise à Salazie. Un "adorable" compagnon à quatre pattes pour lequel les sapeurs-pompiers tentent désormais de lui trouver une famille. Le chien se trouve actuellement à la fourrière de la Cirest. Et comme chaque animal laissé en fourrière - s'il ne trouve personne - ses jours sont comptés (Photo : pompiers de Salazie)

Une intervention qui a mobilisé pendant plusieurs heures un important effectif : cinq sapeurs-pompiers de Salazie et autant du GRIMP 974 venu de la Possession.

"Bonsoir à tous ! Je suis un adorable petit Royal Bourbon qui a été sauvé par les pompiers de ville de Salazie et le GRIMP 974 alors que j’étais tombé dans un rempart", est-il écrit sur la page Facebook des sapeurs-pompiers de Salazie.

"J’ai été sauvé mais mes jours sont comptés car je suis actuellement à la fourrière de la Cirest. Alors si vous souhaitez un compagnon fidèle et affectueux n’hésitez pas à m’adopter !!!"

Alors, n'hésitez pas à contacter les sapeurs-pompiers en message si vous aussi vous souhaitez sauver ce petit chien d'une triste fin.

Le toutou est à la fourrière intercommunale de Saint-André, au 450 route colonial.

