Saint-Denis : mélange de saveurs gastronomiques au Food Festival

Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2024, la street food et la gastronomie péi seront mis à l'honneur à l'occasion de la première édition du Food Festival sur le square du Barachois, à Saint-Denis. Organisé par le média Zest, en partenariat avec la ville de Saint-Denis, le festival accueillera plus de 100 chefs et pâtissiers pour célébrer le patrimoine culinaire réunionnais. Ces artisans du goût proposeront au public des menus gastronomiques et douceurs sucrés à travers une cuisine éphémère, accompagnés par plusieurs animations artisanales, culinaires, et musicales, ainsi que d'un marché 100% produits réunionnais (Photo : sly/www.imazress.com)

La cuisine éphémère, d'une surface de 100m2, prendra place sur le parking du square, avec une centaine de places assises disponibles. Elle sera tenu par des chefs de renom dont Nicolas Rivière (hôtel Radisson), Kevin Minatchy (hôtel Dina morgabine), Valérie Lucas (boulangerie Cassava) et Emilie Cucurnia (Origines pâtisserie).

"C'est très excitant de voir tous ces chefs travaillaient ensemble et sortir de leur cuisine. Il y a un contact avec le public, on amène une cuisine en extérieur sur une place publique pour voir les chefs cuisiner", se réjouit Stéphane Tariffe, président du média gastronomique Zest et directeur du Food Festival.

À la carte, un menu spécialement conçu pour l'événement, comprenant entrée, plat, dessert, servit le midi et le soir, "qui ne dépassera pas les 30 euros", nous assure Stéphane Tariffe. Au total, plus de 800 menus seront servis durant ces 4 jours.

"L'entrée du festival est gratuite. On a essayé de faire des prix hyper accessibles pour tout le monde. À emporter, on ne dépassera pas les 8 euros. L'idée c'est de rendre accessible la table des grands chefs", confie-t-il.

- Rencontre entre grands chefs et écobox -

Le festival intègre la participation de dix écobox, des cabanons rectangulaires de cuisine, sur les 80 présents à Saint-Denis. Ce projet, appuyé par la ville de Saint-Denis, avait vu le jour pour aider les talents du monde culinaire à développer leur activité et à se faire connaître.

"La gastronomie est un atout touristique pour la ville de Saint-Denis. Nous avons une concentration de restaurants et une offre culinaire dans les quartiers représentés par les écobox", souligne Yassine Mangrolia, adjoint à la maire de Saint-Denis en charge de l'économie.

Cette semaine, lors de masterclasses organisées sous l'égide du chef Joey Atchama à la Cité du Goût et des Saveurs de Sainte-Clotilde, ils vont préparer ensemble une offre de repas pour le public du Food Festival. "Les écobox vont pouvoir partager leur expérience et leur savoir-faire avec les meilleurs chefs de l'île de La Réunion", détaille Yassine Mangrolia.

- Saveurs et ambiance 100% péi -

De 10h à 22h, plusieurs animations sont prévues pour embellir ce festival. Le chef des cuisines du Palm de Petite-Ile, Claude Pothin, élu meilleur chef de La Réunion 2024, et sa brigade, assureront un show cooking avec des créateurs de contenus.

Des food courts gourmands, présentant un panel de chef péi, et un village d'une vingtaine de producteurs 100% La Réunion, seront installés tous les jours sur le square du Barachois.

Le week-end, un atelier culinaire sera animé par Pépé José pour découvrir les plats typiques de la gastronomie locale. Pour les desserts, un espace sucré et café saura convaincre les adeptes de la pâtisserie.

Pour terminer chaque journée, le public pourra profiter d'une animation musicale avec les prestations sur scène de plusieurs artistes péi dont Gren Semé, Kanasel, Madiakanou et TinePoppy.

