Saint-Denis : une journée pour l’alternance et la formation

Le mercredi 26 juin 2024 se tiendra la 13e édition de la "Journée de l'alternance, de la formation" de 8h30 à 16h au parc des expositions et des congrès de la Nordev à Saint-Denis. L’occasion de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance (recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi) et de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la ville de Saint-Denis. (Photo d'illustration www.imazpress.com)