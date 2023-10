Football : la Saint-Pierroise victorieuse, remporte sa 13ème coupe de la Réunion

Ce dimanche 8 octobre 2023, les supporters de football s'étaient donnés rendez-vous au stade Michel Volnay de Saint-Pierre. Saint-Pierroise ou Saint-Pauloise… les deux équipes ne voulaient qu'une seule chose : la coupe. Mais au bout de plus de 90 minutes de jeu, ce sont les Cigognes de Saint-Pierre qui ont remporté le match 2 buts à 1, ouvrant le score dès la 3ème minute de jeu. Pour une année encore, les Saint-Pierrois emmenés par Yann Bechen leur entraîneur, conservent leur titre de champions de La Réunion. L'équipe décroche ainsi une treizième victoire en coupe de la Réunion (Photos : sly/wwwimazpress.com)

Alors que le coup d'envoi du match a été donné à tout juste 16h30, les Saint-Pierrois ont attaqué d'entrée de jeu.

Rémi Dugimont est le premier à ouvrir le score à la 3e minute.

À la 28e minute, c'est le Saint-Pierrois Nourdine Mdahoma qui rallonge l'écart avec la Saint-Pauloise en marquant le deuxième but pour son équipe.

Si la Saint-Pierroise pensait poursuivre en menant 2 à 0, la Saint-Pauloise n'avait pas dit son dernier mot. À la 33e minute, Pierrick Kehi réduit le score.

Après une première mi-temps riche en score, en seconde période, aucune équipe n'a réussi à marquer.

La Saint-Pauloise n'arrivant pas à revenir au score, malgré quelques occasions, c'est finalement la Saint-Pierroise qui remporte la finale de la Coupe de La Réunion.

Après cette victoire, joueurs comme supporters n'ont pas boudé leur plaisir et ce, alors qu'ils jouaient à domicile.

De son côté, et malgré la déception, l'équipe Saint-Pauloise a tenu à remercier ses supporters venus en nombre au stade Michel Volnay. L'équipe le dit, "nous avons retrouvé notre public. Il faudra du temps pour jouer dans la cour des grands mais nous sommes sur la bonne voie".

- Saint-Pierre conserve son titre –

Saint-Pierre jouait pour l'histoire. Et l'enjeu était de taille.

Avec cette victoire, les coéquipiers de Dugimont signent leur treizième exploit en coupe de La Réunion.

Pour Alexandre Loricourt, le capitaine de la Saint-Pierroise, il était important de garder cette coupe à la maison. "Il fallait le faire pour notre public et nos familles venues nous voir ce soir", a-t-il réagi. "Je voulais féliciter l'équipe de la Saint-Pauloise qui a joué un beau football. Nous, on a fait le taf et c'est bon pour la suite !", a-t-il ajouté.

L'équipe devient co-détenteur du nombre de titres obtenus dans cette compétition, à égalité avec la Saint-Louisienne qui avait accroché sa treizième étoile en 2021.

