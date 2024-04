Ce mercredi 24 avril 2024, le Territoire de l'Ouest, la ville du Port, la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion et le Syndicat de l’Importation et du Commerce de La Réunion ont lancé une opération de sensibilisation et de collecte des déchets des professionnels dans la zone artisanale du Port. Nous publions le communiqué du Territoire de l'Ouest ci-dessous (Photo : Territoire de l'Ouest)