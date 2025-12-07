Des cadeaux au lithium sous le sapin : jouets, trottinettes, téléphones... attention aux risques d'incendies

Vélo, trottinettes, smartphones, jouets… De nombreux objets du quotidien sont équipés de batteries au lithium. À l'approche des fêtes, ces cadeaux risquent de se retrouver sous le sapin. Objets potentiellement inflammables, il est important de rappeler que leur utilisation n’est pas sans risques. La voiture électrique n'est pas non plus épargnée de ces recommandations (Photo : sly/www.imazpress.com)

Selon l'association Assurance Prévention, chaque foyer français possède en moyenne 19 batteries lithium-ion.

Interrogés, 10,7% des personnes interrogées reconnaissent avoir connu un incident avec leur batterie et 21% de ces incidents répertoriés ont déclenché un incendie.

Dans 12% des cas, ils ont entraîné des dommages corporels (brûlures ou chocs électriques).

- Comment éviter que les batteries électriques prennent feu -

Les pompiers invitent les personnes à "vérifier régulièrement l'état de leur batterie, qu'il n'y ait pas de déformation, de chaleur ou de perte de liquide". Si toutefois "ils remarquent cela, il faut ramener à la personne qui l'a vendu ou faire le nécessaire pour isoler la batterie et la mettre à l'air libre", explique le Capitaine Laurent Thibault.

Le soldat du feu conseille de laisser refroidir une vingtaine de minutes la batterie après usage avant de la charger.

Autre recommandation, ne jamais descendre en dessous de 20% de batterie ou au-dessus de 80, alors que 88% des Français avouent le faire dans le rapport d'Assurance Prévention.

Il ne faut pas charger toute la nuit non plus, même si 66% des personnes interrogées avouent le faire.

S'agissant des voitures électriques, les soldats du feu préconisent de "charger le véhicule sur des bornes dédiées et avoir une installation électrique aux normes".

- Agir vite pour limiter les dégâts -

En cas d'incendie, comme a pu le subir Gaëlle le samedi 23 août, lors de l'embrasement de sa voiture, les pompiers conseillent aux propriétaires d'équipements électriques (avec batteries au lithium), de vérifier "si l'appareil ou le véhicule est branché ou pas". "S'il est branché il faut couper l'alimentation de cette prise avant que l'on arrive", indique le Capitaine des pompiers.

"Si l'on arrive rapidement sur place, nous pouvons refroidir et protéger les alentours mais si on arrive tardivement, comparativement à de la carburation classique, on peut mettre plus de deux heures pour éteindre le feu", explique Laurent Thibault.

D'autant que les pompiers "ne sont pas à l'abri que le feu reprenne". Ces batteries au lithium peuvent "réagir dangereusement avec l'eau". "Il peut y avoir une réaction qui fasse repartir l'incendie, même dans les 24 à 48 heures." La vigilance est donc de mise.

- Les incendies de batteries au lithium, des feux difficiles à éteindre -

Si ces incendies sont rares à La Réunion, après l'incendie survenu le 19 novembre 2025 au golf de Bassin Bleu à l'Étang-Salé – dont la cause probable est, selon les pompiers, les batteries des chariots électriques, les soldats du feu se disent plus vigilants face à ces feux qui sont tout sauf ordinaires.

"Il y a des risques à prendre en compte dans les fumées à cause de la combustion des éléments de la batterie", explique le Capitaine Laurent Thibault du Sdis 974.

Ces batteries sont classées comme matières dangereuses selon le Code IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code). "Le lithium, au contact de l'air (s'il y a un défaut sur la batterie) s'embrase et pas grand-chose n'arrête l'incendie, même en étant immergé ça peut brûler", expliquait Philippe-Alexandre Rebboah, lors d'une précédente interview.

"Ce sont des éléments dangereux qu'il n'y a pas sur les véhicules classiques", dit-il.

- Les pompiers formés pour intervenir sur les incendies de batteries au lithium -

"Nous appliquons la marche générale des opérations en cas d'incendie avec des procédures et des équipements à respecter", indique le pompier.

Pour intervenir sur un feu de batterie au lithium, "nous avons deux lances à mettre en œuvre, l'une va refroidir le pack batterie et l'autre va éteindre la carcasse du véhicule", dit-il.

Ajouté à cela une tenue intégrale ainsi qu'un "appareil respiratoire isolant en plus de la protection. Cela permet de ne pas inhaler les nouveaux composants à risque, émanés par l'incendie".

La procédure d'intervention est stricte : "une distance d'environ 50 mètres minimum, au cas où il y aurait une explosion et puis au fur et à mesure l'on va au plus proche en prenant toutes les précautions nécessaires", ajoute le Capitaine Laurent Thibault.

Ces recommandations sont essentielles car les incendies provoqués par les batteries au lithium peuvent être graves et particulièrement difficiles à maîtriser.

Le plus simple est donc de faire attention. En cas d’urgence, contactez immédiatement les pompiers au 18 ou au 112.

