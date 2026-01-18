La tempête tropicale modérée Dudzai ne présente aucune menace pour La Réunion

Dudzai s'est affaibli en passant au stade de tempête tropicale modérée. Il devrait passer à environ 300 km au Sud-Est de Réunion-Maurice entre ce lundi soir et mardi matin. Selon Météo France, le scénario le plus probable est un passage suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île. La houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses lors du passage au plus près. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dudzai présente un léger affaiblissement le plaçant au stade de tempête tropicale modérée. Elle se situe actuellement à environ 200 km au sud-est de Rodrigues.

Au cours des prochaines 24h, elle devrait se déplacer en direction du ouest-sud-ouest en se maintenant à une intensité similaire, voire une légère intensification. Lundi, Dudzai pourrait temporairement s'intensifier au stade de cyclone tropical.

Dudzai va circuler au sud-est des Mascareignes en passant au plus près de Rodrigues la nuit prochaine à un peu plus de 150km. Par la suite, en suivant cette trajectoire Dudzai devrait passer à environ 300 km au Sud-Est de Réunion-Maurice entre lundi soir et mardi matin.

À partir du mardi 20 janvier 2026, le système devrait s'éloigner définitivement vers le sud en direction des latitudes tempérées puis perdre rapidement ses caractéristiques tropicales sur des eaux plus froides mercredi tout en gardant une intensité proche du cyclone.

- Informations pour La Réunion et/ou Mayotte -

Aucune influence de ce système n'est attendue sur Mayotte pour les 5 prochains jours.

Pour La Réunion, aucune menace directe n'est prévue. Le scénario le plus probable est un passage suffisamment loin pour que les conditions les plus dangereuses associées au phénomène ne concernent pas l'île.

La houle cyclonique pourrait toutefois générer des conditions de mer dangereuses lors du passage au plus près.

- Informations pour les autres territoires du bassin -

Dudzai devrait passer au sud-est de Rodrigues la nuit prochaine. Une mer dangereuse est à attendre ce dimanche et nuit suivante. Il existe aussi un faible risque de vents forts et de fortes averses temporairement la nuit prochaine. Une amélioration sensible des conditions est attendue en journée de lundi.

L'île Maurice devrait se trouver à une distance suffisamment lointaine pour ne pas subir de dégradation marquée à l'exception de conditions de mer temporairement dangereuses lors du passage au plus près, à savoir dans la nuit de Lundi à mardi.

Les habitants de ces territoires sont invités à suivre l'évolution des prévisions par le biais de leur service météorologique national.

- Forte tempête tropicale Dudzai -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 120 km/h.

Pression estimée au centre : 992 hPa.

Position le 18 janvier à 16 heures locales : 21.0 Sud / 64.9 Est.

Distance des côtes réunionnaise s: 940 km au secteur: EST

Distance de Mayotte : 2290 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement : SUD-OUEST, à 22 km/h.

Informations sur le système :

- Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours -

FORTE TEMPETE TROPICALE

Centre positionné le 19/01 à 16h locales, par 22.6 Sud / 60.4 Est.

CYCLONE TROPICAL

Centre positionné le 20/01 à 16h locales, par 25.9 Sud / 56.6 Est.

DEPRESSION POST-TROPICALE

Centre positionné le 21/01 à 16h locales, par 32.0 Sud / 58.7 Est.

- 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical -

Dans le bassin ouest de la zone océan Indien, la saison cyclonique a démarré de façon précoce cette saison. La tempête tropicale modérée Awo arrivée précocement en juillet 2025, a été suivie par Blossom qui fut baptisée en septembre 2025 et par la forte tempête tropicale Chenge arrivée en octobre 2025.

Les experts estiment que l’activité de la période 2025-2026 sera proche ou supérieure à la normale, avec entre 9 et 14 systèmes (tempêtes et cyclones) qui pourraient se développer, dont six atteignant le stade de cyclone tropical.

Dudzai est le premier système a atteindre ce stade d'intensité.