Saint-Denis : le motard impliqué dans un accident ce mardi sur le Boulevard Sud, est décédé

Le motard impliqué dans un accident ce mardi 3 février 2026 sur le Boulevard sud, est décédé annoncent nos confrères de Zinfos974. À 17h30 ce mardi, un accident avait paralysé la circulation sur le Boulevard Sud. La route était fermée à la circulation, dans le sens nord/est entre les giratoires de la Trinité et Syromiatnikov jusqu'à 19h. (Photo : rb/www.mazpress.com)