Saint-Denis : le motard impliqué dans un accident ce mardi sur le Boulevard Sud, est décédé

  • Publié le 4 février 2026 à 20:13
  • Actualisé le 4 février 2026 à 20:22
Sdis 974

Le motard impliqué dans un accident ce mardi 3 février 2026 sur le Boulevard sud, est décédé annoncent nos confrères de Zinfos974. À 17h30 ce mardi, un accident avait paralysé la circulation sur le Boulevard Sud. La route était fermée à la circulation, dans le sens nord/est entre les giratoires de la Trinité et Syromiatnikov jusqu'à 19h. (Photo : rb/www.mazpress.com)

Nini
Nini
1 heure

La route la domoune y gaine pa conduit. Fo n'a + la sécurité. Ou caméra. Bouger svp. C'étaient coné pa son code de la route

Répondre