Saint-Denis : un week-end pour lutter contre les discriminations LGBTQIA+ avant la Marche des visibilités

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026, Château Morange accueille le week-end Idahot (Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie) organisé par l'association Requeer et ses partenaires. Pour la première fois, sur trois jours, rencontres, d'ateliers et d'échanges précède la sixième Marche des visibilités LGBTQIA+, qui traversera les rues de Saint-Denis le dimanche 17 mai de 14h à 16h. Le Week-end Idahot est une nouveauté de cette édition 2026 de la Marche des visibilités. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous publions ci-dessous le communiqué des organisateurs

Avant de marcher ensemble le dimanche, il fallait un espace pour se rencontrer vraiment, pour retrouver du sens dans nos luttes intersectionnelles, pour faire union. Un temps où le public peut aller à la rencontre des associations, participer aux actions, habiter ensemble les lieux. La militance dans la joie. La cohésion et la bienveillance comme fil conducteur de tout le week-end.

Pendant deux jours, associations, collectifs et partenaires investissent le Château Morange, avec l'énergie et le temps de chacun·e, autour de la lutte contre les discriminations LGBTQIA+. Le week-end est rendu possible grâce au soutien de la Ville de

Saint-Denis et de la Dilcrah.

- Une programmation gratuite -

Vendredi 15 et samedi 16 mai, Château Morange ouvre ses portes avec une programmation entièrement gratuite.

Au fil des deux journées : dégustation de l'atelier de cuisine créole du Club des mamies, des conférences, des ateliers fanzine, podcast et initiation DJ set, des ronn kozé, un atelier Heels, des présentations d'outils de prévention pour les professionnel·les.

Côté cinéma, deux projections sont au programme. La première : Nou lé kwir Nou lé fièr de Camille Monier. La seconde est un moment exceptionnel : Sandulela Asanda, réalisatrice queer sud-africaine, fait le déplacement jusqu'à La Réunion pour présenter son

film multi-primé Black Burns Fast, dans ce qui constitue une projection rare et inédite sur notre île.

La soirée du samedi se clôture avec un DJ set et un drag show dans l'allée centrale.

Tout le week-end, un village associatif est installé dans le jardin du Château Morange : l'occasion de prendre le temps de rencontrer les associations, de découvrir leurs actions, et de participer à un atelier pliage traditionnel de serviettes en papier proposé par l’Association Pilon pour fabriquer un drapeau transgenre, mais aussi obtenir de nombreuses informations de préventions.

Plusieurs ateliers se tiennent en mixité choisie et nécessitent une inscription préalable auprès des associations concernées.

Associations et Collectifs présents pendant le week-end :

Association Pilon

Association Kwir Mouvman

Association RIVE

Association Timize

Association Le FAAR

Collectif de Drags Kreol LAMOUKAZ

Collectif Noustoutes974

Association Pride Community

La Kart

Association Kwirzone

Les Ateliers Tendresses

Le Planning Familial 974

Centre LGBTQIA+ du Sud

Centre LGBTQIA+ du Nord

- Dimanche 17 mai : la sixième Marche des Visibilités -

Voilà six ans que la Marche des Visibilités arpente Saint-Denis. Six ans de cortèges, de rencontres sur le trottoir, de personnes qui arrivent parfois seules et repartent en sachant qu'elles ne le sont pas.

Le dimanche matin, avant de marcher ensemble, on se retrouve au Château Morange autour d'un riz sofé partagé.

À 13h, micro ouvert à toustes devant le Jardin de l'État, côté rue de Paris. La parole est libre, et elle appartient à tout le monde. On peut venir lire un poème, raconter une anecdote, prononcer un discours, dire ce qu'on a sur le cœur, dans toutes les langues, sans condition. À 14h, le cortège s'élance, du Jardin de l'État jusqu'au Barachois, par la rue de Paris et l'avenue de la Victoire. À 16h, discours sur le Barachois, puis concert de Louïz et DJ set d'Akila pour clôturer la journée jusqu'à 18h30.

Organisée par Requeer et cette année en partenariat avec l'association Pilon, qui porte le Centre de Ressources LGBTQIA+ Nord, cette sixième édition attend près de 2.000 participant·es. La marche est ouverte à toutes et tous, personnes LGBTQIA+ et allié·es.

- La marraine de l'édition 2026 : Naomis Joseph -

Cette année, la marche a l'honneur d'accueillir comme marraine Naomis Joseph, mannequin et activiste kwir. C'est elle qui lira le discours sur le Barachois, ouvrant ainsi officiellement le mois des visibilités LGBTQIA+ à La Réunion.

Des stickers seront mis à disposition au point de départ pour toute personne souhaitant participer tout en préservant son anonymat.

Pourquoi marcher en 2026 : kwir soudé dann malizé. Face au recul des droits aux États-Unis, à la normalisation des discours d'exclusion en Europe, la Marche des Visibilités répond haut et fort : la seule réponse qui vaille, c'est de faire union. Ne pas rester seul·e. Faire famille. Prendre soin de nous et de nos proches. Dorloter nos rêves et ne rien lâcher. Ensemble et dans l'amour, nous serons toujours plus fort·es.

Les personnes LGBTQIA+ font face aux mêmes réalités que toute la société réunionnaise la vie chère, le chômage, le réchauffement climatique, la difficulté de se loger, le prix de l'essence qui monte. Et souvent l'exclusion de leur propre sphère familiale.

Quand on marche à 2.000 dans la rue, on dit quelque chose de simple et de fort : nous ne sommes pas une mode. Être LGBTQIA+ à La Réunion, ce n'est pas venu d’ailleurs, nous faisons partie de cette société, nous en avons toujours fait partie, et nous en ferons toujours partie.

Aujourd'hui, nous sommes ensemble.

Kwir soudé Dann Malizé.