En cette journée de deuil national et en solidarité aux victimes du cyclone Chido, les drapeaux de l’ensemble des sites de la Collectivité départementale ont été mis en berne. Les agents ont été invités à observer une minute de silence à 14 heures ce jour et à se regrouper pour témoigner leur soutien collectif et leur respect à tous ceux qui traversent cette épreuve (Photo : www.imazpress.com)