Disparition de Catherine Lavaux, historienne et autrice talentueuse

Catherine Lavaux vient de nous quitter. Historienne et autrice talentueuse, elle avait La Réunion chevillée à l’âme et au cœur. Elle nous laisse une œuvre majeure, "La Réunion, du battant des lames au sommet des montagnes", qui a largement contribué à faire connaître et rayonner notre île. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Conseillère municipale de Sainte-Suzanne, elle fut également une femme engagée pour la sauvegarde de notre exceptionnelle biodiversité en tant que Présidente de la Société de Protection de la Nature.

Je salue sa mémoire avec le plus grand respect. À ses proches et à sa famille, j’adresse, au nom de l’ensemble du Conseil régional, mes plus sincères condoléances.