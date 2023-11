Huguette Bello participe à la conférence des présidents des régions ultrapériphériques

Aux Canaries, la présidente de Région, Huguette Bello, a signé la déclaration finale de la XXVIIIe conférence des présidents des Régions ultrapériphériques qui constituera la feuille de route de la conférence pour l’année 2024, présidée par La Réunion. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photo Région Réunion)

La XXVIIIe Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques (CPRUP) se tient à Santa Cruz de Tenerife (Iles Canaries, Espagne) les 8 et 9 novembre 2023, sous la présidence de Fernando Clavijo Batlle, Président du Gouvernement des Iles Canaries. Durant cette rencontre, la Conférence adoptera ses conclusions sous la forme d’une Déclaration finale reflétant les positions politiques communes des RUP. Puis, le Président des Canaries passera la présidence des RUP à la Présidente de la Région Réunion, Huguette Bello, pour la période 2023/2024.

« Nous œuvrons pour que l’Union européenne s’ouvre pleinement à la réalité de notre éloignement avec le continent et qu’elle soit aussi plus sensible à celle de notre proximité avec les pays-tiers. Nous plaidons donc pour que les RUP soient encore davantage reconnues comme ces territoires, qui relient l’Europe à tous les points de la terre, des territoires qui ouvrent sur des réseaux d’échanges et de solidarités avec les espaces les plus éloignés du continent.

Nos territoires représentent un atout considérable pour toute l’Union Européenne, en lui conférant une dimension planétaire.

La finalité même de la construction européenne, c’est d’abord la défense et la promotion d’un modèle social et je souhaite que la stratégie en faveur des RUP soit profondément marquée par cette dimension sociale. Cette ambition doit porter sur les questions centrales de l’éducation, de la formation et de l’emploi et sur le nécessaire renforcement de la dimension humaine des politiques européennes en faveur des RUP. C’est à cette condition que l’Europe pourra à nouveau parler au coeur de nos concitoyens, et à celui de nos jeunes tout particulièrement... », Huguette Bello