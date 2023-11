La jeune portoise Shanna Nasser élue maire enfant de la ville

Fierté et émotion pour Shanna Nasser élue maire-enfant pour l’année 2023/2024. Une élection au 2ème tour devant 7 autres candidats ce jeudi 9 novembre en salle du conseil municipal. Âgée de 9 ans, Shanna Nasser devient la 6ème maire des enfants de la ville du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (Photo ville du Port)

L’élève de CM1 de l’école Gervais Barret a reçu l’écharpe, symbole de sa nouvelle fonction des mains de la maire sortante Elise Sautron, en présence du maire Olivier Hoarau, des conseillers municipaux et de plusieurs parents.

« Je suis fière et contente d’être élue, mon but c’était de devenir maire. Parmi les projets que je veux mettre en place : convaincre mes amis de prendre le goûter de la cantine et favoriser le compostage des déchets, arrêter le harcèlement scolaire, amener de nouvelles activités sportives à l’école et entretenir une correspondance avec les personnes âgées de l’EHPAD du Port. » a déclaré Shanna Nasser à l’issue de son élection à la tête du Conseil municipal des Enfants. Olivier Hoarau a quant à lui rappelé la mission majeure, importante confiée au maire-enfant. « Il faudra assumer le rôle de maire avec beaucoup de sérieux, faire preuve d’écoute et savoir arbitrer des sujets importants » a souligné le maire du Port. Il a félicité les candidats pour leurs propositions intéressantes qui seront prises en compte par la Ville.

En effet, les 8 candidats ont fait leur profession de foi et ont évoqué entre autres la question du harcèlement scolaire en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. 3 présidents de commission, également adjoints au maire-enfant ont été désignés : Kellyah-Anjalie Mulot-Alamelou (Commission École, Citoyenneté et Laïcité), Théo Grimoire (Sport, Loisirs et Culture) et Lucas Guidon (Environnement et Cadre de vie). Le conseil municipal des enfants (CME) compte 28 élus de CM1/CM2. Rappelons que c’est un outil éducatif qui permet un apprentissage de la citoyenneté adapté à l’âge des marmailles avec notamment la gestion de projets en lien avec la communauté éducative et la familiarisation avec les processus démocratiques et sous la responsabilité du conseil municipal de la ville du Port.