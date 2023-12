Saint Denis : trophée des services à la personne

Le 8 décembre 2023, Saint-Denis se prépare à célébrer la remise du prix des services à la personne au Téat Champ Fleuri. Cet événement réunira l'ensemble des acteurs du secteur, incluant entreprises, associations et organismes publics. L'année précédente, parmi les 345 personnes présentes, 11 lauréats avaient été récompensées pour leur engagement dans le domaine. Nous vous partageons leur communiqué ci-dessous.

Après la double victoire d’Amanda Devi l’an passé avec son roman « Le rire des déesses », cette 14ème édition revient avec plus de 30 livres dont les auteurs sont originaires de toute part. Parmi les 4 finalistes, c’est Xavier le Clerc avec « Un homme sans titre » qui

a été le lauréat cette année. Du côté du Prix du Roman Métis des lecteurs, c’est Marie-Claude Derby qui a été récompensée avec son

ouvrage « M’a vi oute fiy ».

Ce dernier, né en Algérie, vit et travaille entre Paris et Londres. Son troisième ouvrage est un hommage à son père employé à la Société Métallurgique de Normandie, à l’époque de la France ouvrière. Ce témoignage captivant est un cri de révolte contre l’injustice et la misère organisée, mais il laisse aussi entendre une voix apaisée qui invite à réfléchir sur les notions d’identité et d’intégration.

Le Grand Prix du Roman Métis récompense chaque année depuis 2010 un roman de langue française mettant en lumière les valeurs à la fois de diversité, de métissage et d’humanisme, symboles de notre île. L’objectif de ce prix est également de promouvoir et stimuler la littérature réunionnaise et de dynamiser le lectorat réunionnais, en collaboration avec l’association « La Réunion des livres ». Ce prix vise aussi de renforcer les liens entre écrivains et éditeurs, en France et à l’internationale.

Dans la lignée de cette récompense, la Ville de Saint-Denis a lancé un autre prix : le prix du Roman Métis des lecteurs. Pour sa 7ème édition, c’est l’autrice Marie-Claude Derby avec « M’a vi oute fiy » qui a été récompensée.

Cette jeune femme originaire de Bellemène Saint-Paul a écrit une chronique d’une famille des hauts de l’Ouest de La Réunion, confrontée aux différents bouleversements de notre société, s’étend sur plusieurs décennies, des années 1950 au début des années 2000. Remplie de commérages et d’amour, cette histoire, bien que fictive, saura vous toucher en plein coeur. Chaque vainqueur de ces deux prix recevra respectivement la somme de 5 000 euros de la ville de Saint-Denis. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le mardi 5 décembre 2023, à Château Morange.

Sonia Bardinot, Élue déléguée à la culture : "La magie du livre, c’est ce qui est nécessaire à notre monde, pour apprendre à connaitre l’autre au lieu de le haïr, pour donner à tous l’accès à la connaissance, au libre arbitre, à la diversité culturelle. L’objectif de cet accès à la culture est une priorité absolue pour la Ville de Saint-Denis. La culture se doit d’être accessible, proche de chacun, c’est pourquoi au-delà des médiathèques, un service de médiabus est en place, ainsi qu’un fonds EJA (Espace Jeunesse Accessible) est disponible pour les personnes avec des handicaps".