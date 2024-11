Saint-Denis : une journée spéciale pour lutter contre le diabète

Ce dimanche 17 novembre 2024, de 8h à 19h, la mairie de Saint-Denis invite les habitants à venir profiter d'un moment "convivial et d'une ambiance unique au barachois". Au programme, une journée d’animation et de sensibilisation dans le cadre de la journée mondiale du diabète. Mini karting à pédales, structure gonflable legoland, espace jeux en bois géants et jeux lontan, grand jeu d’échiquier, espace sport, pelote basque… En plus des nombreuses activités, crêpes, gaufres, et autres jus de fruits frais seront de la partie. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : ville de Saint-Denis)