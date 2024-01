Saint-Denis : 70 jeunes volontaires pour aider les écoles

Saint-Denis prend des mesures pour la rentrée scolaire en recrutant notamment, des jeunes volontaires au service civique dans les écoles. Ce jeudi 18 janvier 224, ils ont officiellement signé leurs contrats. Ainsi plus de 70 nouveaux volontaires, âgés de 18 à 25 ans, s'engagent à devenir des ambassadeurs de l'école du bonheur. Leur mission consiste à accompagner les marmailles dans 31 écoles dionysiennes (Photos : mairie de Saint-Paul )

"Leur rôle, essentiel impliquera de favoriser le bien-être des enfants, notamment lors du temps périscolaire et des pauses méridiennes mais également de lutter contre le harcèlement scolaire, ou de sensibiliser au sport et à l’environnement" indique la mairie de Saint-Denis