Ce mercredi 3 avril 2024, Matante Rosina ne peut toujours pas faire ses lessives. Il pleut encore dans l'est ce matin. Ailleurs, malgré quelques nuages, le soleil apparait régulièrement. Au fil des heures, les nuages décident de s'étaler et de laisser tomber quelques pluies sur l'ouest et le nord-ouest. Le vent se renforce. Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h. La nuit va encore être bien arrosée d'après la boule de cristal de Matante Rosina (photo rb/www.imazpress.com)