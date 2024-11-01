SAINT-DENIS Un enseignant suspendu à l'école maternelle Eudoxie Nonge, il est soupçonné d'attouchements sexuels sur un enfant
JUSTICE Quatre mineurs placés en garde à vue à La Réunion, des investigations sont en cours pour vérifier des liens avec la mobilisation lycéenne
GROGNE LYCÉENNE "Les choses se sont régulées vite, aucun lycée n'a été bloqué" indique le rectorat qui assure rester vigilant et attentif pour la semaine prochaine
Courrier des lecteurs
Le Tribunal administratif a donné raison à notre recours
C’est avec une grande satisfaction que j’accueille la décision rendue par le Tribunal administratif de La Réunion concernant les élections municipales de Saint-André. Cette décision vient reconnaître le bien-fondé de plusieurs arguments que j’ai...
"Je prends acte de cette décision de justice et je la respecte"
Le Tribunal administratif de La Réunion a rendu ce jeudi 1er octobre sa décision concernant les recours engagés à la suite des élections municipales de mars 2026 à Saint-André. Je prends acte de cette décision de justice et je la respecte. (Photos ...
Saint-André : après l’annulation du scrutin, ouvrir une nouvelle page
Le tribunal administratif de La Réunion a annulé l’élection municipale de mars 2026 à Saint-André. Cette décision était attendue après les conclusions du rapporteur public. Elle consacre un constat : les conditions de sincérité du scrutin n’ont pas...
Une candidate ne devrait pas dire ça
En menaçant de mort les journalistes de Mediapart qui ont dévoilé, preuves à l'appui, les propos antisémites nauséabonds de Jordan Bardella, Marine Le Pen a clairement mis une cible dans le dos des journalistes qui font simplement leur travail...
Budget 2027 : le respect des engagements de l'État est indispensable au fonctionnement de la filière canne-sucre
Le Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS) exprime sa très vive inquiétude face aux informations faisant état d’une diminution de 17 millions d’euros des soutiens nationaux à la filière canne-sucre dans le projet de loi de...
Décès de Gabriel Serville
C’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j’apprends le décès de Gabriel Serville, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane.
Agriculture réunionnaise : combien de temps nos exploitations pourront-elles encore tenir ?
Depuis plusieurs mois, un même mot revient lorsque les agriculteurs réunionnais attendent ce qui leur est dû : retard. Aujourd'hui, nous apprenons que le versement attendu de l'acompte de l'aide à la production de canne, à hauteur de 720 euros par...
Sans-plomb à 2 euros le litre : le gouvernement doit enfin apporter une réponse à la hauteur de l'urgence réunionnaise !
Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient persistent et les Réunionnaises et les Réunionnais subissent une nouvelle fois, dès ce 1er octobre, une flambée des prix à la pompe. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Prestation de fidélisation et de reconnaissance au Sdis 974 : la mobilisation paie
La CGTR Sdis 974 se félicite de l’issue favorable obtenue concernant la Prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR). C’est d’abord une victoire pour les sapeurs-pompiers, pour celles et ceux qui se sont mobilisés, organisés et qui n’ont...
PLF 2027 : préservation des crédits dédiés à l’agriculture ultramarine
Monsieur le Premier ministre, J’attire votre attention sur les arbitrages en cours relatifs au projet de loi de finances pour 2027, au sujet desquels j’ai été alerté par les représentants de la production locale réunionnaise. Ceux-ci font état de...
Nou vé gard la mémwar Stella vivan, pangar i oubli !
Valoriser la mémoire du domaine de Stella dans toute sa dimension implique d'en dépasser les lectures fragmentées. Dès le 19ᵉ siècle, des figures clés comme Appolydor Lesport, la famille Dussac et héritiers, Émile Hugot ou De Châteauvieux ont...
La CGTR Transport dénonce les pressions des employeurs de la grande distribution
La CGTR Transport dénonce fermement les pressions exercées par certains employeurs de la grande distribution autour de l’application de l’arrêté de 1966 et des conséquences de sa mise en œuvre sur l’organisation du travail des chauffeurs-livreurs...
29 septembre : le PLR soutient la mobilisation
Le PLR apporte son soutien à la mobilisation du 29 septembre des agents de la Fonction publique à La Réunion (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Le pape est reparti, la semence demeure
Du 25 au 28 septembre, de Paris à Lourdes, jusqu’à Metz, la France a vécu quatre jours qui laisseront une empreinte.
Projet de loi de finances 2027 budget baissé, agriculture délaissée
À quelques jours des arbitrages définitifs du PLF 2027, les coupes budgétaires vont menacer les agricultures des Outre-mer (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
UNSA Police 974 porte ses revendications auprès des élus réunionnais
Depuis plusieurs mois, UNSA Police 974 multiplie les rencontres avec les élus et responsables institutionnels de La Réunion afin de porter directement les préoccupations des policiers et nos propositions pour renforcer la sécurité sur le territoire...
L'austérité pour tous... vraiment ?
Depuis 1974, la France cherche à redresser ses comptes. Cinquante ans plus tard, le rendez-vous est toujours là. On parle de déficit, de dette, de milliards à trouver et, une nouvelle fois, d’efforts à demander.
Urgence climatique, sociale et démocratique : La Réunion refuse la politique du pire et lance l'Acte 1 de la résistance
Ce samedi 26 septembre 2026, La Voix Citoyenne de La Réunion s'est mobilisée sur le Parvis des Droits de l'Homme, à Champ Fleuri, dans le cadre de l'appel national à la mobilisation pour le climat, le vivant, la paix et la justice sociale. (Photo DR)
La feuille de route du G2
C’est noté : Trump et Xi se retrouveront à la réunion de l’APEC (coopération économique Asie-Pacifique), les 18 et 19 novembre 2026, à Shenzhen, en Chine. Ils se reverront les 14 et 15 décembre 2026, au Sommet du G20, à Los Angelès. Après les...
Le Pêcheur et le Docteur
Dans un petit pays, au fin fond d’une région, vivait jadis un Père, homme de conviction. Il cultivait la terre, et, durant maintes années, pour conquérir la Mairie, livra maintes batailles acharnées. (Photo d'illustration Richard Bouhet /...