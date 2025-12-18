Clarté et cohérence : LFI Saint-Pierre choisit Emeline Kbidi

Le Comité électoral de la France Insoumise à Paris a transmis à la presse réunionnaise un communiqué de presse faisant état des listes que le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon choisissait de soutenir dans la perspectives des élections Municipales 2026 à la Réunion. (Photo sly/www.imazpress.com)

A notre grand étonnement, la liste portée par Emeline Kbidi pour Saint-Pierre ne faisait pas partie des heureuses élues. Le choix des militants saintpierrois est pourtant clair et sans équivoque : nous choisissons la liste portée par Emeline Kbidi.

Depuis 2022, nous n’avons eu de cesse d’observer la constance et la cohérence de ses votes à l’Assemblée et de ses prises de position. Depuis 2024, elle et son équipe ont ouvert leur porte aux militants insoumis pour des échanges respectueux de nos différences et toujours fructueux pour faire valoir une gauche radicale et de combat sur Saint-Pierre. Enfin depuis quelques mois maintenant, force est de constater que ce travail paye sur le terrain. De réunions de quartiers en réunions de quartiers, c’est une véritable vague populaire qui s’agrège autour d’elle : là où entre 30 et 50 personnes sont attendues, les compteurs explosent au tripe voir au quadruple.

La population Saint-Pierroise après 25 ans de droite aux manettes et sous le joug d’une pratique mafieuse du pouvoir, aspire à un changement profond de visages, et de méthodes pour plus de justice sociale et d’écologie dans notre vie quotidienne, dans nos quartiers et pour nos enfants.

Enfin, Emeline Kbidi doit faire face à un front uni contre elle, des galaxies d’étiquettes et de partis qui n’ont qu’un seul mot d’ordre directement inspiré par l’extrême droite : Saint-Pierre aux Saint-Pierrois.

Tout ce petit monde qui vient de la droite dite "républicaine" mais aussi de la gauche auto-proclamée, n’a que le culte de la généalogie et des ancêtres utilisé de manière opportuniste pour faire le tri entre les bons et les mauvais Saint-Pierrois. Tout cela bien sûr sur fond de misogynie crasse : Madame Kbidi venant de Saint-Joseph et étant une femme, ne pourrait être que la marionnette de l’édile de la commune voisine, Monsieur Patrick Lebreton.

Les militant-e-s insoumis-e-s de Saint-Pierre ne veulent pas servir de monnaie d’échange dans des négociations d’appareils partisans auxquelles ils n’ont pas été associés.

C’est contraire à l’ADN de notre mouvement et à sa philosophie. Ce n’est pas comme cela que nous envisageons la révolution citoyenne tant attendue.

D’autant qu’une partie du programme présentée ce jour à la presse ne laisse place à aucune ambiguïté sur un ancrage radicalement à gauche pour Saint-Pierre : mobilités douces, mise en place d’assemblées citoyennes, création d’une entreprise municipale solidaire, lutte contre le développement des logements Airbnb, lutte contre l’implantation des fast food et des centres commerciaux… etc

Le temps que le comité électoral valide officiellement notre choix, nous, militants du Groupe D’action de la France Insoumise à Saint-Pierre, réaffirmons notre soutien plein et entier à la seule et unique liste de gauche en lice pour les élections municipales de mars 2026 : celle menée par Emeline Kbidi.