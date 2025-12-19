À retenir ce soir : retrouvé mort à 18 ans, la natation en or, taxe sur les alcools forts, pas de budget et réseau de mules

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 19 décembre 2025 : - Saint-Gilles : un jeune de 18 ans retrouvé mort, ouverture d'une enquête pour homicide - Natation : La Réunion rafle trois médailles d'or aux championnats de France benjamins à Dunkerque - La possible taxe sur les alcools forts divisent politiciens et professionnels de santé - Budget : échec du compromis entre députés et sénateurs, pas de budget avant la fin de l’année - Trafic de stupéfiants : un réseau de mules entre l'Hexagone et La Réunion, démantelé par la police judiciaire

Dans la nuit de ce jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025, un jeune homme a été retrouvée mort dans le secteur des boîtes de nuit de Saint-Gilles. La victime a 18 ans. Selon nos informations, la piste criminelle est envisagée. Une enquête est en cours pour homicide, confirme le parquet de Saint-Denis. Les techniciens de l'identification criminelle sont sur place afin de recueillir le moindre indice. Une autopsie est diligentée dans le cadre d'une enquête ouverte pour déterminer les causes du décès confiée à la brigade de gendarmerie de l'ouest.

La Réunion a particulièrement brillé ce jeudi 18 décembre 2025 à Dunkerque lors de la première journée des championnats de France benjamins. La Dionysienne Anna Tsia King Fung (NSDR) a remporté deux titres de championne de France (catégorie 13 ans) sur le 50 mètres brasse (34.02) et le 50 mètres papillon (28.87). La Portoise Zoey Vidot (La Jeanne Natation - LJN) a été sacrée championne de France (catégorie 12 ans) sur le 100 mètres nage libre (01.02.72).

L'amendement porté par le sénateur Stéphane Fouassin qui instaurerait une nouvelle taxation sur les alcools forts créé la discorde depuis plusieurs jours. Entre désir de protection de la filière locale du rhum, et promotion de la santé publique, les avis divergent et divisent.

Députés et sénateurs ont échoué à s’entendre vendredi sur le budget de l’État, écartant la perspective d’un texte adopté avant la fin de l’année, un échec - au moins provisoire - pour le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Le Service territorial de police judiciaire (STPJ) de La Réunion a démantelé un réseau structuré d’acheminement de produits stupéfiants entre l'Hexagone et La Réunion, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Au total, une dizaine de "mules" ont été identifiées. 14 kilos de drogues de synthèse à base de cathinone, 0,5 kilos de cocaïne et 5700 euros en espèces ont été saisis.