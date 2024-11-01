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Culture
Saint-Denis : "Un dimanche (pas si) classique" fait son retour
L'association Kuda Bux et la ville de Saint-Denis, annonce le retour de l'événement "Un dimanche (pas si) classique", le 26 avril 2026 à partir de 18 heures au Jardin de la Liberté, à Saint-Denis. Un rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, qui promet...
Musique : la programmation complète du festival Jazz Dann Port 2026 dévoilée
La 3ᵉ édition du Festival Jazz Dann Port aura lieu du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026 et ce dimanche 19 avril, la Ville du Port et Réunion Culture ont levé le voile sur l’ensemble de la programmation. Une programmation ambitieuse et...
Bushi et Gradur rejoignent la programmation des Electropicales 2026 "Rap & DJ Culture"
Le festival Electropicales continue de lever le voile sur sa programmation 2026 et annonce l’arrivée de deux figures majeures du rap français : Gradur et Bushi. Deux artistes, dont la renommée promet de marquer cette nouvelle édition les 22 et 23...
Le Port : MIKL et Ousanousava en concert gratuit ce dimanche avant le lancement de Jazz Dann Port
À J-2 avant la présentation de Jazz Dann Port 2026, les préparatifs vont bon train. Afin de lancer les festivités en musique, le festival vous offre un concert gratuit. Les organisateurs vous préviennent : "Ne manquez pas ce rendez-vous" ce dimanche...
L’opération "Je lis un livre péi" fête ses dix ans
Pour la 10ème année consécutive, l’association La Réunion organise l’opération "Je lis un livre péi". Un événement incontournable, qui célèbre la richesse et la diversité de l’édition réunionnaise, et qui se tiendra du 18 au 25 avril 2026. Elle se...
L’Étang-Salé : une rencontre artistique autour de la créolité dans les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas
Les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas de L’Étang-Salé ont récemment accueilli une rencontre artistique internationale d’envergure, portée par la Compagnie Tilawcis en partenariat avec le Théâtre des Sables. Cette initiative s’inscrit dans le...
Drawing Now Paris 2026 : une première édition couronnée de succès pour La Réunion
Du 26 au 29 mars 2026, 12 la Galerie s'est délocalisée à Paris pour Drawing Now Paris, première foire européenne consacrée au dessin contemporain. Six artistes ou duos d'artistes ont représenté La Réunion au Carreau du Temple, aux côtés de 71...
"Son du bahut" 2026 : place à la note finale ce mercredi au Kerveguen
Dernière ligne droite pour le "Son du Bahut" 2026. Ce mercredi 15 avril à 16 heures au Kerveguen à Saint-Pierre, quatre groupes sélectionnés vont devoir s'affronter dans une bataille musicale, devant un jury de professionnels. Que le meilleur...
Jazz dann Port : la programmation complète du festival dévoilée au public ce dimanche
La programmation complète du festival Jazz Dann Port 2026 sera dévoilée au grand public ce dimanche 19 avril. À cette occasion, la ville du Port et Réunion Culture convient la population à un grand rendez-vous et offrent deux concerts - Mik'l et...
"Garanti 100 % kréol" : le documentaire sur la spiritualité réunionnaise à l'affiche à Paris
Après avoir fait la tournée des festivals, le documentaire "Garanti 100% kréol" est à l'affiche à Paris et vous avez jusqu'au mardi 14 avril 2026 pour en profiter. Cette oeuvre cinématographique, produite, réalisée et distribuée par des sociétés, là...
Théâtre des Sables : Tias de retour sur scène le 17 avril, accompagné de 25 artistes
L’artiste réunionnais Tias fera son grand retour sur scène le 17 avril 2026 au Théâtre des Sables, à L’Étang-Salé, pour un spectacle placé sous le signe du partage. Pour l’occasion, 25 artistes se produiront à ses côtés, parmi lesquels un chœur de...
Kisa Nou Lé : le concours de court-métrage péi revient pour une 2ème édition en 72 heures
Après une première édition, le concours de court-métrage Kisa Nou Lé revient en 2026 avec l’ambition de faire rayonner la culture réunionnaise à travers la créativité de sa jeunesse. Le défi est lancé : réaliser un court-métrage de 5 à 8 minutes en...
CHU Sud : l’exposition "À la marge" met en lumière la santé des personnes en situation de précarité
Le CHU Sud accueille depuis ce mardi 8 avril 2026 et jusqu’au 1er mai l’exposition "À la marge" dans le hall principal de l’établissement. À travers cette initiative, le centre hospitalier souhaite sensibiliser le grand public aux difficultés...
Étang-Salé : des artistes de La Réunion, de la Nouvelle-Orléans et de Porto Rico en immersion au collège
Les collèges Aimé Césaire et Simon Lucas de L’Étang-Salé accueilleront ce mardi 14 avril 2026 une immersion artistique et culturelle originale portée par le spectacle "Flamboyants", en partenariat avec le Théâtre des Sables. (Photo DR Cie Tilawcis)
Festival du Film d’Aventure de La Réunion : un concours de récits d’aventure pour lancer la 22ème édition
Le Festival du Film d’Aventure de La Réunion revient du 16 au 29 mai 2026 pour sa 22ème édition, avec un concours de récits d’aventure destiné à valoriser les histoires authentiques vécues par celles et ceux qui ont osé partir, tenter, rêver...
Saint-Paul : Festival Ter’ Marmay’ une journée récréative dédiée aux familles
L’association Ou Gingn' organise le Festival Ter’ Marmay’. Les enfants, et leurs parents, ont rendez-vous ce samedi 11 avril 2026 pour une journée récréative et gratuite qui leur sera entièrement dédiée à l'Hermitage. Au programme : 20 ateliers pour...
La 7ème édition du festival Cirk Peï s’installe à l’Etang Salé
Du 8 au 12 avril 2026, la commune d’Étang-Salé accueillera la 7ème édition du Festival Cirk Peï, un événement désormais incontournable pour les arts du cirque à La Réunion. Porté par l’association École de Cirque Pei, ce rendez-vous annuel met à...
Saint-Paul : le salon du Livre Péi est de retour
La ville de Saint-Paul accueille la 6ème édition du Salon du Livre Péi au Creps du 23 au 25 avril 2026. Un rendez-vous incontournable dédié à la lecture et à la création réunionnaise. Pendant trois jours, auteurs, éditeurs et passionnés se...
"Mariaz Tangaz" : la nouvelle comédie de boulevard créole
Quel événement pourrait mieux raconter La Réunion qu’une réunion familiale ? Tout kalité kari, bon vin, la mizik for, kasaz lé kui... ainsi s’exprime l’art réunionnais de faire la fête et de se retrouver. C'est ce que propose la nouvelle comédie de...
Saint-Benoît : dégustations et concerts à la Distillerie de la Rivière du Mât
Le samedi 18 avril 2026 dès 9h30, la Distillerie de la Rivière du Mât devient le théâtre d’une expérience inédite où les saveurs du terroir s'accordent aux rythmes audacieux du jazz contemporain et aux vibrations profondes du Maloya. (Photo...