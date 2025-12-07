Saint-Denis : un "Ball La Poussièr" pour célébrer la culture ballroom et les traditions réunionnaises

Après le succès de l'édition précédente au Kabardock du Port, Le Ball la Poussièr investit la Cité des Arts. Le samedi 13 décembre 2025, l'événement prévoit de mêler culture ballroom et traditions réunionnaises. Pensé comme un espace de liberté totale, l’événement, signé Mother Luna, pionnière du mouvement ballroom à La Réunion, propose de revisiter l’esprit des bals la poussière d’antan à travers la mode, la performance et l’expression de soi. (Photos rb/www.imazpress.com)

Inspiré d’un héritage culturel profondément réunionnais, le Ball La Poussièr rend hommage aux fêtes populaires d’autrefois tout en y insufflant l’esthétique et les codes de la ballroom scene. Cette subculture, née dans les communautés LGBT afro-latinas de Harlem, a façonné des générations d’artistes en quête de visibilité, d’émancipation et de safe spaces. Depuis trois ans, elle prend de plus en plus de place sur l’île, notamment grâce à l’action de Mother Luna et de la Maison Laveaux, kiki house implantée à La Réunion et en Europe. Regardez.

- Une soirée entre performance, mode et célébration -

Avant la compétition, les visiteurs pourront profiter dès 18 heures du parvis animé : stands, prévention sexuelle, foodtrucks, bar et un photocall. À 18h15, le documentaire "Va, Vis et Vogue – Un souffle de voguing à La Réunion" sera projeté au Fanal, suivi d’un warm-up signé DJ D-Lisha.

Le moment phare de la soirée commencera à 20 heures avec le Ball La Poussièr, une compétition structurée autour d’une phase de présélection, les "Tens", suivie de battles. Parmi les juré.e.s : Maya Kamaty, artiste réunionnaise, JF Rosemberg, figure du comité Miss Saint-Leu et du comité Modèle Élégance et Djena Xclusive Lanvin, venue de Paris et représentante de la prestigieuse House of Xclusive Lanvin.

La soirée se clôturera par un showcase de Maya Kamaty à 22h15.

- Un événement inclusif, ouvert à toustes -

Le Ball La Poussièr se veut ouvert, accessible et profondément inclusif. "Pas besoin de faire partie de la communauté LGBTQIA+ pour y participer ou assister", assurent les organisateurs. La soirée se présente comme un refuge, un espace accueillant où chacun peut "être vu, entendu et célébré". "Ce rendez-vous culturel unique, entre hommage aux traditions et affirmation des identités contemporaines, promet une nuit vibrante de liberté, de beauté et de fête".

- Un atelier d’initiation au voguing gratuit -

Dans le cadre du Ball la Poussièr, un atelier d’initiation au voguing, animé par Mother Luna Laveaux Lanvin, sera proposé le mercredi 10 décembre 2025, de 18 heures à 20 heures à la Cité des Arts, à Saint-Denis. Un événement gratuit et ouvert à toustes à partir de 14 ans, qui affiche complet. L'atelier permettra aux participants de découvrir les bases du voguing, d'apprendre à ressentir la musique et d'explorer les mouvements de cette danse mythique.

