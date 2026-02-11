Affaire de corruption présumée : la procureure demande de la prison avec sursis contre le père et le fils de David Vital

Le troisième et dernier jour du procès de François Caillé, David Vital et leurs co-mis en cause a lieu ce mercredi 11 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. François Caillé a admis un système de fausses factures en faveur de David Vital mais a nié la corruption (Photo sly/www.imazpress.com)
"Comment avez-vous pu faire confiance à un escroc ?"
Véronique Denizot poursuit ses réquisitions. S'adressant à François Caillé, la magistrate lance : "comment, vous un capitaine d'entreprise vous avez pu faire confiance à un escroc comme David Vital ?"
La question est restée sans réponse, mais chacun est bien sûr libre d'apporter sa propre réponse.
Une peine de prison avec sursis réclamée contre l'ancien directeur d'Air Austral
Véronique Denizot continue de prononcer ses réquisitions. Elle réclame 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Joseph Bréma, ancien dirigeant d'Air Austral.
Une peine de 50.000 euros d'amende et une interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans sont aussi demandées par la magistrate.
Joseph Bréma est poursuivi pour abus de biens sociaux ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnels
Prison avec sursis réclamée contre le père et le fils de David Vital
Véronique Denizot prononce ses premières réquisitions. Elle réclame 12 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende dont 5.000 avec sursis et une interdiction de gérer une entreprise durant 5 ans contre le fils de David Vital.
La magistrate demande ensuite 18 mois de prison avec sursis et une interdiction de gérer une entreprise durant 5 ans contre le père de David Vital.
Elle réclame aussi la confiscation d'un appartement présumement acheté par des fonds provenant de fausses factures
David Vital entraîne des mis en cause "dans sa chute"
"David Vital entraîne dans sa chute, ceux qui ont été condamnés en CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité - ndlr) et ceux présents aujourd'hui (à la barre du tribunal - ndlr)" commente Véronique Denizot.
"Les infractions d'abus de biens sociaux et de blanchiment sont caractérisées" estime ensuite la magistrate.
Le réquisitoire commence, la procureure espère "la chute de David Vital"
Après une suspension d'audience, la parole est donnée à la procureure Véronique Denizot pour ses réquisitions.
"La corruption, fraude, la concurrence, le favoritisme, génère un sentiment d'injustice et les abus de biens sociaux fragilisent la société" note la magistrate en préambule.
"Ces infractions ont beaucoup de conséquences. La répression est essentielle pour la cohésion sociale" estime la procureure.
"Votre jugement est très attendu" dit-elle en s'adressant au tribunal.
"Aujourd'hui, j'espère que l'on va assister à la chute de David Vital" lance ensuite Véronique Denizot.
Début des plaidoiries des avocats des parties civiles
La parole est maintenant donnée aux avocats des parties civiles, c'est-à-dire aux personnes physiques ou morales (les entreprises) qui estiment avoir été victimes des agissements reprochés aux prévenus.
Cinq parties civiles sont représentées. Il y a :
- un avocat pour la filiale d'Air Austral qui estime avoir été victime de l'émission d'une fausse facture
- une avocate pour la mairie de Saint-Paul qui estime avoir été victime de la suite d'informations confidentielles concernant des marchés publics
- une avocate pour les services fiscaux
- un avocat pour une partie des entreprises qui ont reçu et/ou versé de l'argent à David Vital et à sa société
- un avocat pour les autres entreprises
Le tribunal rejette la demande de renvoi pour Joseph Bréma
Les avocats des parties civiles, la procureure et les autres avocats de la défense ont déclaré leur opposition à la demande de renvoi formulée par le défenseur de Joseph Brema.
Le tribunal se retire pour délibérer.
Les magistrats sont de retour quelques minutes plus tard.
La demande de renvoi est rejetée. L'audience se poursuit donc.
Le tribunal annonce une possible de requalification des faits pour l'ancien directeur d'Air Austral
Surprise à l'audience.
Le tribunal annonce une possible requalification des faits reprochés à Joseph Brema.
L'ancien PDG d'Air Austral est initialement poursuivi pour des faits supposés d'abus de biens sociaux ou de crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnels.
Les magistrats du tribunal judiciaire de Saint-Denis envisagent de requalifier ces faits et de le poursuivre pour escroquerie.
L'avocat de Joseph Brema demande le renvoi du dossier. Il affirme ne pas avoir eu le temps de préparer la défense de son client sur la base de potentielle requalification.
L'audience commence
Les débats sont ouverts. L'audience commence par un examen de personnalités de tous les prévenus.
Bonjour La Réunion
Nous ouvrons ce direct pour suivre la troisième et dernière journée du procès mettant en cause, notamment, François Caillé et David Vital pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs.
Tous sont présumés innocents.
À propos
La journée de mardi a presque exclusivement été consacrée au volet François Caillé du dossier.
Dans la matinée a eu lieu l'examen de faits annexes, comme une fausse facture et des achats de véhicules, Peugeot et Porsche, payés avec des chèques jugés plus que douteux par les poursuites.
Le fond du dossier a ensuite été abordé. Outre David Vital, ce sont François Caillé et la directrice générale du groupe qui se retrouvent devant les juges pour des faits d'abus de biens sociaux mais surtout de corruption vis-à-vis de la mairie de Saint-Paul.
Il est reproché à David Vital d'avoir favorisé le Groupe Caillé, par le biais du directeur logistique de la commune, pour le renouvellement de la flotte de véhicules communaux.
Lire aussi - François Caillé reconnaît un système de fausses factures en faveur de David Vital mais nie la corruption
- Je savais que c'était une fausse facture, mais je voulais me débarrasser de Vital" -
L'ex-directeur financier du groupe Ethève, condamné fin janvier dernier en plaider-coupable, est le premier à être entendu par le tribunal.
Il doit s'expliquer sur presque 300.000 euros de fausses factures. "Il y avait un contrat d'apporteur d'affaires entre Vital et Ethève en 2020. En 2021, Vital est venu réclamer le paiement d'un reliquat de prestation", dit-il.
"À ce moment-là, Vital affirme qu'il faut payer les factures à la société Prométhée. Il revient à la charge en 2023 pour solder les comptes, soulignant qu'il peut intervenir, concernant des problèmes que rencontrait alors l'entreprise", détaille l'ex-directeur financier.
"Devant une telle pression je décide de solder l'affaire et c'est là qu'il me dit qu'il faut payer à la société V Elec (spécialisée dans les installations électriques - ndlr). Je savais que c'était une fausse facture, mais je voulais me débarrasser de Vital" soutient l'ex-administratif.
Il affirme aussi que son "patron" (Yves Ethève - ndlr) était au courant. Des déclarations totalement niées par Yves Ethève qui ne sera pas poursuivi.
- David Vital s'agace -
Une "immunité" qui a énervé David Vital ce mercredi. Il est sorti du silence qu'il observe depuis lundi pour lancer : "il (l'ex-direccteur financier - ndlr) dit des choses vraies mais aussi fausses. J'ai toujours été en relation avec Yves Ethève. Je ne l'ai jamais escroqué. La première fois lorsque je l'ai vu, il m'a signé des chèques pour 75. 000 euros. Il était au courant de tout"
Le tribunal a enchaîné dans la foulée, sur les faits mettant en cause le groupe Caillé, dont François Caillé lui-même et sa directrice générale.
En premier lieu, une fausse facture au profit de la société Prométhée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, François Caillé a tenu à expliquer ses relations avec David Vital.
"Je connais son père depuis longtemps. Il a été l'entraîneur de mon équipe de foot. En 2018, je signe un contrat d'apporteur d'affaires, pour l'automobile et la grande distribution, avec DV communication. Ce contrat est effectif. Il m'amène des affaires. En 2021, le contrat bascule sur la société Prométhée", explique le chef d'entreprise tout en reconnaissant qu'il a des relations amicales avec le principal prévenu.
- François Caillé : "je sais que c'est une fausse facture, mais, je voulais en finir "-
"Durant les neuf premiers mois de 2023, il me dit qu'il ne faut pas que l'on paye sur Prométhée car il est en instance de divorce. En septembre, il me demande de payer l'arriéré mais avec une facture de la société V'Elect".
François Caillé admet : "je sais que c'est une fausse facture, mais, je voulais en finir avec cette histoire et solder ce compte. C'est pour cela que j'ai dit à ma directrice financière de payer. J'assume totalement tout cela. Elle ne fait qu'exécuter les ordres".
Lire aussi - Saint-Denis : François Caillé et quatre autres personnes en garde à vue, le siège du groupe a été perquisitionné
Entendue à son tour, l'ancienne directrice générale confirme les déclarations de son patron. "Je savais que c'était une fausse facture. Mais, j'avais pour ordre de transmettre la facture à la comptabilité. David Vital, c'est un dossier de François Caillé", affirme-t-elle.
"Et cela, je ne le gère pas. J'étais tellement loyale que je n'avais plus de libre arbitre. C'est un véritable conflit de loyauté".
Même défense, à quelques notions différentes, des deux prévenus concernant l'achat d'une Peugeot 5008 par David Vital payé par 17 chèques de différentes sociétés dont cinq sans ordres.
Même ignorance concernant le dossier d'un chèque de 72.000 pour une Porsche. "Je ne suis pas au courant de ces dossiers. Cela regarde le directeur général opérationnel de la branche", se défausse François Caillé.
- Des marchés publics supposés tendancieux au profit du groupe Caillé -
Après la suspension méridienne, le tribunal aborde sur l'un des gros morceaux du dossier, la corruption reprochée au Groupe Caillé pour avoir des marchés publics auprès de la commune de Saint-Paul.
Durant près d'une heure et demie, le directeur logistique de la commune de Saint-Paul est interrogé par la Présidente Caroline Meunier.
À son poste, c'est lui qui s'occupe du renouvellement de la flotte de véhicules de la commune. C'est lui aussi qui gère les appels d'offres et qui valide les offres concurrentielles. C'est sur ses notations que la commission des appels d'offres attribue les lots des marchés. Il reconnaît tout cela.
L'enquête met en exergue quatre dossiers tendancieux au profit du groupe Caillé pour un montant de près de 2 millions d'euros entre 2018 et 2023.
Il est poursuivi pour corruption passive, atteinte à la liberté des marchés publics et blanchiment. Après s'être impliqué, il dit avoir eu un véritable sentiment d'abandon de la part de David Vital. Il finit par comprendre que malgré les promesses de l'homme d'affaires il ne sera jamais embauché par la société Caillé. Il continue donc son travail à la mairie.
- "Vital veut que je le paye en cash et je dis oui" -
François Caillé explique ensuite à la barre pourquoi il a eu recours aux services de David Vital dans cette affaire de marchés publics.
Il rappelle que son groupe a été en difficulté financière au milieu des années 2000. On lui aurait alors dit que son groupe était "mauvais" sur les marchés publics. "J'en parle, en 2018, à mon ami David (Vital). Quelques temps plus tard, il me présente (au directeur de la logistique) qui m'explique pourquoi on est mauvais. Mais, il me dit cela sans rien demander" expose le chef d'entreprise.
"Je donne des ordres à mes équipes et on commence à gagner des marchés publics. Voilà" résume-t-il.
Il poursuit en expliquant comment en 2018, lors de la crise des Gilets jaunes, avec David Vital, il embauche des gros bras et fait des fausses factures (maintenant prescrites) pour les payer en liquide.
"Mais, sur les marchés publics on continue à perdre et cela ne me plaît pas. Il y a un peu d'égo. Là je passe un accord avec Vital pour qu'il me renseigne sur mes adversaires. Et cette prestation, il veut que je le paye en cash et je dis oui. Mais je ne paye que lui. Comment il fait ? Cela ne me regarde pas. Voilà le pacte" raconte François Caillé.
Il admet aussi avoir donné les ordres pour que soient faites les fausses factures permettant de payer David Vital. Il souligne que la directrice du groupe "ne connaissait pas rien. Nous sommes encore en 2018 et la société est encore vacillante. Personne n'est au courant. Je prends seul la décision".
- "En 2023, il n'y a plus de raisons de faire des choses illégales" -
Les factures seront détaillées une à une par la Présidente pour un montant d'un peu plus de 156.000 euros. "Je n'ai jamais demandé à David Vital de corrompre quelqu'un", affirme le chef d'entreprise qui nie formellement une quelconque corruption de sa part.
"On décide de tout arrêter en septembre 2023 avec une dernière fausse facture qui, pour moi, est un solde de tout compte concernant David Vital. Fin 2022, nous redevenons une entreprise normale (les difficultés financières ont été aplanies - ndlr) et en 2023, il n'y a plus de raisons de faire des choses illégales"déclare-t-il sereinement à la barre.
"La corruption n'existe pas", martèle-t-il ensuite devant les magistrats. "Sur les embauches, je n'interviens jamais, et donc pour l'employé de la mairie de Saint-Paul, je ne fais que l'intégrer dans la boucle de l'embauche. Mon directeur opérationnel met un véto ainsi que la directrice des ressources humaines. Pour moi, c'est réglé. On ne l'embauche pas. Point !", dit-il encore.
Au final, François Caillé ne reconnaît donc qu'une utilisation de fausses factures.
La dernière journée d'audience aura lieu ce mercredi. La parole sera donnée aux avocats des parties civiles. Les réquisitions de la Procureure de la République interviendront juste avant les plaidoiries de la défense.
Le jugement devrait être mis en délibéré.
Lire aussi – Malversations financières supposées : le tribunal rejette la demande de renvoi du procès, François Caillé et David Vital sont jugés
