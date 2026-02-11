Affaire de corruption présumée : la procureure demande de la prison avec sursis contre le père et le fils de David Vital

La journée de mardi a presque exclusivement été consacrée au volet François Caillé du dossier.

Dans la matinée a eu lieu l'examen de faits annexes, comme une fausse facture et des achats de véhicules, Peugeot et Porsche, payés avec des chèques jugés plus que douteux par les poursuites.

Le fond du dossier a ensuite été abordé. Outre David Vital, ce sont François Caillé et la directrice générale du groupe qui se retrouvent devant les juges pour des faits d'abus de biens sociaux mais surtout de corruption vis-à-vis de la mairie de Saint-Paul.

Il est reproché à David Vital d'avoir favorisé le Groupe Caillé, par le biais du directeur logistique de la commune, pour le renouvellement de la flotte de véhicules communaux.

Lire aussi - François Caillé reconnaît un système de fausses factures en faveur de David Vital mais nie la corruption

- Je savais que c'était une fausse facture, mais je voulais me débarrasser de Vital" -

L'ex-directeur financier du groupe Ethève, condamné fin janvier dernier en plaider-coupable, est le premier à être entendu par le tribunal.

Il doit s'expliquer sur presque 300.000 euros de fausses factures. "Il y avait un contrat d'apporteur d'affaires entre Vital et Ethève en 2020. En 2021, Vital est venu réclamer le paiement d'un reliquat de prestation", dit-il.

"À ce moment-là, Vital affirme qu'il faut payer les factures à la société Prométhée. Il revient à la charge en 2023 pour solder les comptes, soulignant qu'il peut intervenir, concernant des problèmes que rencontrait alors l'entreprise", détaille l'ex-directeur financier.

"Devant une telle pression je décide de solder l'affaire et c'est là qu'il me dit qu'il faut payer à la société V Elec (spécialisée dans les installations électriques - ndlr). Je savais que c'était une fausse facture, mais je voulais me débarrasser de Vital" soutient l'ex-administratif.

Il affirme aussi que son "patron" (Yves Ethève - ndlr) était au courant. Des déclarations totalement niées par Yves Ethève qui ne sera pas poursuivi.

- David Vital s'agace -

Une "immunité" qui a énervé David Vital ce mercredi. Il est sorti du silence qu'il observe depuis lundi pour lancer : "il (l'ex-direccteur financier - ndlr) dit des choses vraies mais aussi fausses. J'ai toujours été en relation avec Yves Ethève. Je ne l'ai jamais escroqué. La première fois lorsque je l'ai vu, il m'a signé des chèques pour 75. 000 euros. Il était au courant de tout"

Le tribunal a enchaîné dans la foulée, sur les faits mettant en cause le groupe Caillé, dont François Caillé lui-même et sa directrice générale.

En premier lieu, une fausse facture au profit de la société Prométhée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, François Caillé a tenu à expliquer ses relations avec David Vital.

"Je connais son père depuis longtemps. Il a été l'entraîneur de mon équipe de foot. En 2018, je signe un contrat d'apporteur d'affaires, pour l'automobile et la grande distribution, avec DV communication. Ce contrat est effectif. Il m'amène des affaires. En 2021, le contrat bascule sur la société Prométhée", explique le chef d'entreprise tout en reconnaissant qu'il a des relations amicales avec le principal prévenu.

- François Caillé : "je sais que c'est une fausse facture, mais, je voulais en finir "-

"Durant les neuf premiers mois de 2023, il me dit qu'il ne faut pas que l'on paye sur Prométhée car il est en instance de divorce. En septembre, il me demande de payer l'arriéré mais avec une facture de la société V'Elect".

François Caillé admet : "je sais que c'est une fausse facture, mais, je voulais en finir avec cette histoire et solder ce compte. C'est pour cela que j'ai dit à ma directrice financière de payer. J'assume totalement tout cela. Elle ne fait qu'exécuter les ordres".

Lire aussi - Saint-Denis : François Caillé et quatre autres personnes en garde à vue, le siège du groupe a été perquisitionné

Entendue à son tour, l'ancienne directrice générale confirme les déclarations de son patron. "Je savais que c'était une fausse facture. Mais, j'avais pour ordre de transmettre la facture à la comptabilité. David Vital, c'est un dossier de François Caillé", affirme-t-elle.

"Et cela, je ne le gère pas. J'étais tellement loyale que je n'avais plus de libre arbitre. C'est un véritable conflit de loyauté".

Même défense, à quelques notions différentes, des deux prévenus concernant l'achat d'une Peugeot 5008 par David Vital payé par 17 chèques de différentes sociétés dont cinq sans ordres.

Même ignorance concernant le dossier d'un chèque de 72.000 pour une Porsche. "Je ne suis pas au courant de ces dossiers. Cela regarde le directeur général opérationnel de la branche", se défausse François Caillé.

- Des marchés publics supposés tendancieux au profit du groupe Caillé -

Après la suspension méridienne, le tribunal aborde sur l'un des gros morceaux du dossier, la corruption reprochée au Groupe Caillé pour avoir des marchés publics auprès de la commune de Saint-Paul.

Durant près d'une heure et demie, le directeur logistique de la commune de Saint-Paul est interrogé par la Présidente Caroline Meunier.

À son poste, c'est lui qui s'occupe du renouvellement de la flotte de véhicules de la commune. C'est lui aussi qui gère les appels d'offres et qui valide les offres concurrentielles. C'est sur ses notations que la commission des appels d'offres attribue les lots des marchés. Il reconnaît tout cela.

L'enquête met en exergue quatre dossiers tendancieux au profit du groupe Caillé pour un montant de près de 2 millions d'euros entre 2018 et 2023.

Il est poursuivi pour corruption passive, atteinte à la liberté des marchés publics et blanchiment. Après s'être impliqué, il dit avoir eu un véritable sentiment d'abandon de la part de David Vital. Il finit par comprendre que malgré les promesses de l'homme d'affaires il ne sera jamais embauché par la société Caillé. Il continue donc son travail à la mairie.

- "Vital veut que je le paye en cash et je dis oui" -

François Caillé explique ensuite à la barre pourquoi il a eu recours aux services de David Vital dans cette affaire de marchés publics.

Il rappelle que son groupe a été en difficulté financière au milieu des années 2000. On lui aurait alors dit que son groupe était "mauvais" sur les marchés publics. "J'en parle, en 2018, à mon ami David (Vital). Quelques temps plus tard, il me présente (au directeur de la logistique) qui m'explique pourquoi on est mauvais. Mais, il me dit cela sans rien demander" expose le chef d'entreprise.

"Je donne des ordres à mes équipes et on commence à gagner des marchés publics. Voilà" résume-t-il.

Il poursuit en expliquant comment en 2018, lors de la crise des Gilets jaunes, avec David Vital, il embauche des gros bras et fait des fausses factures (maintenant prescrites) pour les payer en liquide.

"Mais, sur les marchés publics on continue à perdre et cela ne me plaît pas. Il y a un peu d'égo. Là je passe un accord avec Vital pour qu'il me renseigne sur mes adversaires. Et cette prestation, il veut que je le paye en cash et je dis oui. Mais je ne paye que lui. Comment il fait ? Cela ne me regarde pas. Voilà le pacte" raconte François Caillé.

Il admet aussi avoir donné les ordres pour que soient faites les fausses factures permettant de payer David Vital. Il souligne que la directrice du groupe "ne connaissait pas rien. Nous sommes encore en 2018 et la société est encore vacillante. Personne n'est au courant. Je prends seul la décision".

- "En 2023, il n'y a plus de raisons de faire des choses illégales" -

Les factures seront détaillées une à une par la Présidente pour un montant d'un peu plus de 156.000 euros. "Je n'ai jamais demandé à David Vital de corrompre quelqu'un", affirme le chef d'entreprise qui nie formellement une quelconque corruption de sa part.

"On décide de tout arrêter en septembre 2023 avec une dernière fausse facture qui, pour moi, est un solde de tout compte concernant David Vital. Fin 2022, nous redevenons une entreprise normale (les difficultés financières ont été aplanies - ndlr) et en 2023, il n'y a plus de raisons de faire des choses illégales"déclare-t-il sereinement à la barre.

"La corruption n'existe pas", martèle-t-il ensuite devant les magistrats. "Sur les embauches, je n'interviens jamais, et donc pour l'employé de la mairie de Saint-Paul, je ne fais que l'intégrer dans la boucle de l'embauche. Mon directeur opérationnel met un véto ainsi que la directrice des ressources humaines. Pour moi, c'est réglé. On ne l'embauche pas. Point !", dit-il encore.

Au final, François Caillé ne reconnaît donc qu'une utilisation de fausses factures.

La dernière journée d'audience aura lieu ce mercredi. La parole sera donnée aux avocats des parties civiles. Les réquisitions de la Procureure de la République interviendront juste avant les plaidoiries de la défense.

Le jugement devrait être mis en délibéré.

Lire aussi – Malversations financières supposées : le tribunal rejette la demande de renvoi du procès, François Caillé et David Vital sont jugés

www.imazpress.com / [email protected]