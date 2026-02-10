À la une de ce mercredi : Gezani frappe Madagascar, le 15 accessible, procès de François Caillé, Jeannick Atchapa, transition écologique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 février 2026 : - À Madagascar, Gezani a frappé de plein fouet la deuxième ville du pays, provoquant d'importants dégâts - Secours : le numéro d’urgence 15 de nouveau accessible à La Réunion - Tribunal de Saint-Denis : François Caillé assume avoir fait des fausses factures pour payer David Vital mais pas la corruption - Municipales 2026 à Bras-Panon : candidat à sa succession, Jeannick Atchapa est fier de son bilan - Sensibiliser à la transition écologique : lancement du séminaire "Génération Résilience" à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil reprend doucement ses droits (Photo www.imazpress.com)

Le cyclone Gezani a touché terre à Madagascar dans la nuit de ce mardi 10 février 2026. Il a frappé de plein de fouet la deuxième ville du pays, Toamasina (Tamatave), avec des rafales de près de 250 km/h. Cette ville a été "frappée directement par la partie la plus intense du cyclone", à savoir le "mur de l’œil", a expliqué dans son dernier bulletin le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), provoquant d'importants dégâts. Ayant perdu en intensité au contact de Madagascar, Gezani a été rétrogradé en tempête tropicale mais doit encore traverser la "Grande île" de part en part.

La préfecture informe ce mercredi 11 février 2026, que suite à la mise en place d’une solution technique de secours, le numéro d’urgence 15 est de nouveau accessible à La Réunion. Hier soir, mardi 10 février, en raison d'un dysfonctionnement le 15 n'était plus joignable.

Le troisième et dernier jour du procès de François Caillé, David Vital et leurs co-mis en cause a lieu ce mercredi 11 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. François Caillé a admis un système de fausses factures en faveur de David Vital mais a nié la corruption

C'est en centre-ville de Bras-Panon que Jeannick Atchapa, maire sortant et candidat à sa réélection, a donné rendez-vous à ses militants en milieu de semaine dernière. Sous les acclamations et après quelques pas de danse le candidat a rappelé sa fierté d'être l'édile de la commune. Arguant des grandes réussites de son mandat et lançait son slogan de campagne "Bras-Panon nout fierté".

Du 11 au 13 février 2026, La Réunion accueille le séminaire Génération Résilience. Un temps fort de formation et d’engagement citoyen dédié aux volontaires en Service Civique Écologique. Pendant trois jours, une trentaine de jeunes seront réunis sur plusieurs sites du territoire afin de mieux comprendre les enjeux de la transition écologique, d’observer concrètement les milieux naturels réunionnais et de passer à l’action à travers des initiatives de terrain.

Matante Rosina a remué ses feuilles de thé, et cette fois, elles sourient. Ce mercredi 11 février 2026, après quelques gouttes tombées en douce dans la nuit sur le Nord-Est, le ciel se fait bien plus clément. Le soleil s’impose largement sur l’île et offre une journée agréable après l’humidité des derniers jours. Dans les hauts de l’Ouest, les pentes se couvrent de nuages l’après-midi, laissant parfois échapper deux ou trois gouttes sans conséquence. Le vent d’Est souffle toujours, avec des rafales bien senties sur les côtes Nord et Sud, jusqu’à 60 à 70 km/h sur le Sud Sauvage, mais il reste plus discret dans les hauts. Les températures ne bougent pas beaucoup, toujours chaudes sur le littoral avec plus de 30°C, jusqu’à 33°C sur l’Ouest, mais l’air plus sec rend la chaleur nettement plus supportable.