TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

CORRUPTION SUPPOSÉE La procureure espère "la chute de David Vital". Suivez notre direct

voir plus

Secours : le numéro d’urgence 15 de nouveau accessible à La Réunion

  • Publié le 11 février 2026 à 10:28
smur

La préfecture informe ce mercredi 11 février 2026, que suite à la mise en place d’une solution technique de secours, le numéro d’urgence 15 est de nouveau accessible à La Réunion. Hier soir, mardi 10 février, en raison d'un dysfonctionnement le 15 n'était plus joignable (Photo : www.imazpress.com)

Le préfet "remercie les services du CHU, les personnels du SAMU, et les opérateurs téléphoniques mobilisés pour résoudre l’incident, de même que les équipes du SDIS de La Réunion mobilisées en appui".

La préfecture rappelle que le recours aux numéros d’urgence doit être réservé aux situations d’urgence afin de ne pas entraîner d’encombrement des lignes.

www.imazpress.com/[email protected]

Urgence, 15, 18, Police, Samu, Sdis, Secours, Dysfonctionnement

guest
0 Commentaires