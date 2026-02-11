Secours : le numéro d’urgence 15 de nouveau accessible à La Réunion

La préfecture informe ce mercredi 11 février 2026, que suite à la mise en place d’une solution technique de secours, le numéro d’urgence 15 est de nouveau accessible à La Réunion. Hier soir, mardi 10 février, en raison d'un dysfonctionnement le 15 n'était plus joignable (Photo : www.imazpress.com)

Le préfet "remercie les services du CHU, les personnels du SAMU, et les opérateurs téléphoniques mobilisés pour résoudre l’incident, de même que les équipes du SDIS de La Réunion mobilisées en appui".

La préfecture rappelle que le recours aux numéros d’urgence doit être réservé aux situations d’urgence afin de ne pas entraîner d’encombrement des lignes.

