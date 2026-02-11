[Photo-Vidéos] Madagascar : neuf morts et d'importants dégâts dans la ville de Tamatave, frappée par le cyclone Gezani

(Actualisé) Le cyclone Gezani a touché terre à Madagascar dans la nuit de ce mardi 10 février 2026. Il a frappé de plein de fouet la deuxième ville du pays, Toamasina (Tamatave), avec des rafales de près de 250 km/h. Selon un premier bilan, neuf personnes sont mortes, rapporte le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). La ville a été "frappée directement par la partie la plus intense du cyclone", à savoir le "mur de l’œil", a expliqué le Centre météorologique régional spécialisé cyclones (CMRS), provoquant d'importants dégâts. Ayant perdu en intensité au contact de Madagascar, Gezani a été rétrogradé en dépression sur terre, mais doit encore traverser la "Grande île" de part en part (Photo : BNGRC et Lijha Vencino Ghiovani)

"C'est monstrueux. Tout est dévasté, les toitures envolées, les sols inondés, les murs d'enceinte des maisons en dur se sont effondrés. Et je parle des beaux quartiers, avec des maisons bien bâties", a décrit à l'AFP un habitant lors d'un bref retour du réseau téléphonique. Regardez.

La population s'est mobilisée pour rester en sécurité. Regardez.

Dans une maison, une mère de famille tente de se protéger sous une table, alors que son toit s'est envolé. Regardez.

Concernant Toamasina les conditions météorologiques sont encore dégradées ce mercredi, avec des cumuls de pluie encore très forts dans les terres et sur la côte, et des vents très forts à l'intérieur des terres.

À 5 heures c'est un paysage de désolation qui s'offre aux habitants.

19 personnes sont signalées blessées tandis que 1.936 personnes ont été déplacées, indique un média malgache.

Pour le CMRS, il "pourrait s'agir de l'un des impacts directs les plus intenses de l'ère satellitaire sur le secteur de Tamatave, rivalisant probablement avec Geralda". En février 1994, ce cyclone avait fait au moins 200 morts et 500.000 sinistrés.

Les établissements scolaires restent fermés ce mercredi dans plusieurs régions du pays où la journée sera aussi chômée, a annoncé le gouvernement.

- Gezani s'est affaiblie -

Suite à son atterrissage mardi soir, Gezani s'est affaiblie et a été rétrogradée au stade de forte dépression.

Selon Météo France, "Gezani se situe dans la partie nord de la province d'Antananarivo. Il devrait traverser l'île d'est en ouest mercredi en s'affaiblissant et ressortir mercredi soir dans le Canal du Mozambique au stade de tempête tropicale modérée à une centaine de km de la ville de Morondava.", indiquent les prévisions.

Une nouvelle intensification est alors prévue dans le Canal. Le stade de cyclone tropical pourrait être atteint autour de vendredi sur une trajectoire s'incurvant progressivement vers le sud-ouest.

Un atterrissage sur les côtes mozambicaines entre vendredi soir et samedi est probable, mais reste incertain.

- La dépression Gezani à 995 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : non renseigné.

Position le 11 février à 10 heures locales : 18.3 Sud / 46.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 995 km au secteur: ouest-nord-ouest

Distance de Mayotte : 620 km au secteur: sud-sud-est

Déplacement : ouest, à 28 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 12/02 à 10h locales, par 20.2 Sud / 41.2 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/02 à 10h locales, par 21.6 Sud / 37.5 Est.

Cyclone tropical



Centre positionné le 14/02 à 10h locales, par 24.2 Sud / 35.9 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 15/02 à 10h locales, par 26.0 Sud / 38.5 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 16/02 à 10h locales, par 25.5 Sud / 41.7 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

- Risque de nouvelle(s) tempête(s) tropicale(s) pour les prochains jours -

Une zone suspecte pourrait se former au cours des prochains jours sur le centre du bassin, au sud-ouest de Diego Garcia.

La probabilité que cette zone suspecte évolue en tempête tropicale devient très faible (probabilité inférieure à 10%) à partir du samedi 14 février. "S'il se forme, ce système devrait là aussi rester loin des terres habitées dans un premier temps" notent les météorologues.

