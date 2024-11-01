AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS Un homme condamné à deux reprises à du sursis, Stop VIF saisit la procureur générale
France - Monde
Carburants : l'exécutif sur tous les fronts
Agir sur les aides mais aussi sur les approvisionnements : le couple exécutif se déploie cette semaine pour tenter de calmer la grogne sociale sur les carburants, dont les prix flambent et entament le pouvoir d'achat, devenu un thème majeur de la...
Allemagne : après de cinglantes défaites électorales, le chancelier Merz au défi de se relancer
Le chancelier Friedrich Merz doit tenter lundi de convaincre de sa capacité à diriger le pays, après d'humiliantes défaites électorales régionales la veille face à l'extrême droite et à la gauche radicale.
Ligue 1 : même moyen, le Paris SG trop fort pour l'OM
Sans être particulièrement convaincant, le Paris SG a battu l'OM 2-1 dimanche à Marseille, enchaînant une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues alors que son adversaire du soir n'en finit plus de perdre, avec un cinquième...
Elif Eralp, l'anti-AfD et voix des mal-logés à la porte de la mairie de Berlin
Elle se présente comme la "réponse" à l'essor de l'extrême droite en Allemagne. Elif Eralp, juriste d'origine turque, peut devenir la première maire de gauche radicale de la capitale allemande, après son succès électoral dimanche à Berlin et une...
Un colon tué en Cisjordanie, l'auteur présumé arrêté
L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir arrêté l'auteur présumé d'une attaque ayant coûté la vie à un colon en Cisjordanie occupée.
Budget : la dette à un niveau record, les retraités mis à contribution
(Actualisé) L'endettement de la France atteindra un niveau record en 2027 en raison d'un déficit public demeurant "élevé", a indiqué samedi le ministère de l'Economie, tandis que le gouvernement a affiné ses pistes pour faire contribuer les...
La Corée du Nord tire deux projectiles dans la mer du Japon
La Corée du Nord a tiré à quelques heures d'intervalle deux projectiles dimanche dans la mer du Japon, le premier ayant été identifié comme un missile balistique, huit jours après l'envoi de plusieurs missiles dans la même mer.
Allemagne: des scrutins à haut risque pour le chancelier
Près de quatre millions d'électeurs allemands sont appelés aux urnes dimanche pour deux scrutins régionaux où les avancées de l'extrême droite et de la gauche radicale pourraient provoquer de nouvelles secousses à Berlin et affecter le chancelier...
Turquie: avec la répression anti LGBT+, "Erdogan lance la campagne présidentielle" (militant)
Militant déjà emprisonné deux fois, Yildiz Tar est formel.
Aux Philippines, l'angoisse d'une tribu face à un projet IA américain
Depuis des générations, la tribu des Aetas vit au milieu de prairies à une centaine de kilomètres de Manille.
A Singapour, une tour de contrôle des centres de données veille sur l'IA
Depuis le centre de commandement ultramoderne Digital Realty à Singapour, des analystes ont les yeux rivés sur des cartes numériques et des tableaux de bord pour surveiller des centaines de centres de données à travers le monde.
Saint-Pierre-et-Miquelon est "français" répond Macron à Trump à son arrivée dans l'archipel
"C'est une évidence", "pas de discussion": Emmanuel Macron a martelé dès son arrivée samedi soir à Saint-Pierre-et-Miquelon, en plein Atlantique Nord, que ce territoire était bien "français" et "attaché à la France", en réplique à une carte postée...
Les Russes aux urnes pour le dernier jour des législatives
Les Russes se rendent aux urnes dimanche pour le troisième et dernier jour d'élections législatives qui devraient sans surprise se solder par la victoire du parti de Vladimir Poutine, plus de quatre ans et demi après le début de la guerre en Ukraine.
Moyen-Orient: Washington craint "une escalade rapide" après une attaque sur Ryad
Les Etats-Unis ont averti samedi redouter une "escalade rapide" des hostilités au Moyen-Orient face aux attaques des Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite, dont la capitale a été visée pour la première fois depuis des mois par ces combattants...
"On demande un petit effort à tout le monde" : les APL seront "gelées" l’an prochain, annonce le ministre du Logement
Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun a annoncé ce samedi que les APL ne seraient pas revalorisées en 2027, dans le cadre d’un "effort" de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027.
Polémique autour de Gaza: sur scène, Ed Sheeran reconnaît "des erreurs"
La star de la pop Ed Sheeran a assuré que la situation à Gaza était "injustifiable" et a reconnu "des erreurs", samedi soir à Philadelphie, lors de son premier concert depuis la polémique sur l'éviction de sa tournée du rappeur Macklemore, qui avait...
Insolite : IA en cuisine au Japon et slips enterrés en Suisse
Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026, le voici. Il y a d'abord l'IA qui rentre dans les cuisines des supérettes au Japon, il y ensuite ces urinoirs optimisés et...
[Vidéo] La jeunesse ivoirienne s'entiche du biama, danse frénétique des quartiers populaires
Dans l'immense quartier populaire de Yopougon, à Abidjan, une fièvre s'empare chaque semaine de centaines de jeunes, à la fin d'une journée de cours, qui les fait danser frénétiquement en plein air, à mesure que les DJ se succèdent.
Des journalistes de CNN et d'autres médias empêchés d'accéder à la Maison Blanche
Des journalistes de la chaîne télévisée CNN et de deux autres médias américains ont été empêchés samedi d'entrer dans l'enceinte de la Maison Blanche, une restriction inédite dénoncée comme une atteinte à la liberté de la presse.
Le RN hausse le ton face à la Russie mais est accusé de "double discours"
Marine Le Pen et Jordan Bardella ont voulu samedi donner des gages de fermeté envers la Russie, qui ne peut "espérer dicter la politique" de la France "par l'intimidation", mais ont été accusés de tenir un "double discours" après avoir remis en...