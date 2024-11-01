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France - Monde

Les prix du carburant affichés dans une station-service Avia à Paris, le 18 septembre 2026

Carburants : l'exécutif sur tous les fronts

Agir sur les aides mais aussi sur les approvisionnements : le couple exécutif se déploie cette semaine pour tenter de calmer la grogne sociale sur les carburants, dont les prix flambent et entament le pouvoir d'achat, devenu un thème majeur de la...

Friedrich Merz à Berlin, le 17 septembre 2026.

Allemagne : après de cinglantes défaites électorales, le chancelier Merz au défi de se relancer

Le chancelier Friedrich Merz doit tenter lundi de convaincre de sa capacité à diriger le pays, après d'humiliantes défaites électorales régionales la veille face à l'extrême droite et à la gauche radicale.

Le capitaine du PSG Marquinhos (à gauche) fêté par ses coéquipiers après son but contre Marseille, le 20 septembre 2026 au Vélodrome

Ligue 1 : même moyen, le Paris SG trop fort pour l'OM

Sans être particulièrement convaincant, le Paris SG a battu l'OM 2-1 dimanche à Marseille, enchaînant une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues alors que son adversaire du soir n'en finit plus de perdre, avec un cinquième...

Elif Eralp, candidate de Die Linke à Berlin, savoure avec ses partisans l'annonce que le parti de gauche radicale est en tête des suffrages, selon les premières estimations, au scrutin dans la capitale allemande, le 20 septembre 2026

Elif Eralp, l'anti-AfD et voix des mal-logés à la porte de la mairie de Berlin

Elle se présente comme la "réponse" à l'essor de l'extrême droite en Allemagne. Elif Eralp, juriste d'origine turque, peut devenir la première maire de gauche radicale de la capitale allemande, après son succès électoral dimanche à Berlin et une...

Des soldats et des policiers israéliens près du poste de contrôle militaire israélien d'Atara, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 20 septembre 2026

Un colon tué en Cisjordanie, l'auteur présumé arrêté

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir arrêté l'auteur présumé d'une attaque ayant coûté la vie à un colon en Cisjordanie occupée.

Une figurine sur des impressions liées à la réforme des retraites, le 18 janvier 2023 à Paris

Budget : la dette à un niveau record, les retraités mis à contribution

(Actualisé) L'endettement de la France atteindra un niveau record en 2027 en raison d'un déficit public demeurant "élevé", a indiqué samedi le ministère de l'Economie, tandis que le gouvernement a affiné ses pistes pour faire contribuer les...

Des personnes sont assises près d'un écran TV diffusant un bulletin d'information avec des images d'archives d'un essai de missile nord-coréen, le 20 septembre 2026 dans une gare de Séoul

La Corée du Nord tire deux projectiles dans la mer du Japon

La Corée du Nord a tiré à quelques heures d'intervalle deux projectiles dimanche dans la mer du Japon, le premier ayant été identifié comme un missile balistique, huit jours après l'envoi de plusieurs missiles dans la même mer.

Une électrice dépose son bulletin dans l'urne lors de scrutins régionaux, le 20 septembre 2026 à Berlin

Allemagne: des scrutins à haut risque pour le chancelier

Près de quatre millions d'électeurs allemands sont appelés aux urnes dimanche pour deux scrutins régionaux où les avancées de l'extrême droite et de la gauche radicale pourraient provoquer de nouvelles secousses à Berlin et affecter le chancelier...

Yildiz Tar, membre de l'organisation turque Kaos GL qui défend les droits des homosexuels et transgenres, le 18 septembre 2026 à Ankara

Turquie: avec la répression anti LGBT+, "Erdogan lance la campagne présidentielle" (militant)

Militant déjà emprisonné deux fois, Yildiz Tar est formel.

Des habitants désignent sur une carte un vaste projet de pôle technologique à l'initiative des Etats-Unis qui menacerait une tribu d'expulsion , le 2 septembre 2026 à Capas, à une centaine de kilomètres au nord de Manille

Aux Philippines, l'angoisse d'une tribu face à un projet IA américain

Depuis des générations, la tribu des Aetas vit au milieu de prairies à une centaine de kilomètres de Manille.

Des serveurs informatiques dans les locaux de la société Digital Realty à Singapour, le 2 septembre 2026

A Singapour, une tour de contrôle des centres de données veille sur l'IA

Depuis le centre de commandement ultramoderne Digital Realty à Singapour, des analystes ont les yeux rivés sur des cartes numériques et des tableaux de bord pour surveiller des centaines de centres de données à travers le monde.

Le président français Emmanuel Macron s'exprime devant la presse à son arrivée à Saint-Pierre, dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, le 19 septembre 2026

Saint-Pierre-et-Miquelon est "français"  répond Macron à Trump à son arrivée dans l'archipel

"C'est une évidence", "pas de discussion": Emmanuel Macron a martelé dès son arrivée samedi soir à Saint-Pierre-et-Miquelon, en plein Atlantique Nord, que ce territoire était bien "français" et "attaché à la France", en réplique à une carte postée...

Une femme vote lors des élections législatives russes dans un bureau de vote de Klimovsk, un microdistrict de la ville de Podolsk, dans la région de Moscou, le 19 septembre 2026

Les Russes aux urnes pour le dernier jour des législatives

Les Russes se rendent aux urnes dimanche pour le troisième et dernier jour d'élections législatives qui devraient sans surprise se solder par la victoire du parti de Vladimir Poutine, plus de quatre ans et demi après le début de la guerre en Ukraine.

L'aéroport King Khalid de Ryad, Arabie Saoudite, le 19 septembre 2026

Moyen-Orient: Washington craint "une escalade rapide" après une attaque sur Ryad

Les Etats-Unis ont averti samedi redouter une "escalade rapide" des hostilités au Moyen-Orient face aux attaques des Houthis du Yémen contre l'Arabie saoudite, dont la capitale a été visée pour la première fois depuis des mois par ces combattants...

Le ministre français du Logement, Vincent Jeanbrun, quitte le palais de l'Élysée à Paris après la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le 10 juin 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

"On demande un petit effort à tout le monde" : les APL seront "gelées" l’an prochain, annonce le ministre du Logement

Le ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun a annoncé ce samedi que les APL ne seraient pas revalorisées en 2027, dans le cadre d’un "effort" de 54 milliards d’euros prévu dans le budget 2027.

Des t-shirts pour la tournée d'Ed Sheeran sont proposés à la vente, le 19 septembre 2026 à Philadelphie aux Etats-Unis

Polémique autour de Gaza: sur scène, Ed Sheeran reconnaît "des erreurs"

La star de la pop Ed Sheeran a assuré que la situation à Gaza était "injustifiable" et a reconnu "des erreurs", samedi soir à Philadelphie, lors de son premier concert depuis la polémique sur l'éviction de sa tournée du rappeur Macklemore, qui avait...

"Anti-Nobel" 2026

Insolite : IA en cuisine au Japon et slips enterrés en Suisse

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026, le voici. Il y a d'abord l'IA qui rentre dans les cuisines des supérettes au Japon, il y ensuite ces urinoirs optimisés et...

Des jeunes ivoiriens assistent à un concert et dansent le biama à Abidjan, le 29 août 2026

[Vidéo] La jeunesse ivoirienne s'entiche du biama, danse frénétique des quartiers populaires

Dans l'immense quartier populaire de Yopougon, à Abidjan, une fièvre s'empare chaque semaine de centaines de jeunes, à la fin d'une journée de cours, qui les fait danser frénétiquement en plein air, à mesure que les DJ se succèdent.

La correspondante de CNN Julia Benbrook près de la Maison Blanche à Washington le 19 septembre 2026

Des journalistes de CNN et d'autres médias empêchés d'accéder à la Maison Blanche

Des journalistes de la chaîne télévisée CNN et de deux autres médias américains ont été empêchés samedi d'entrer dans l'enceinte de la Maison Blanche, une restriction inédite dénoncée comme une atteinte à la liberté de la presse.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella à Breteuil, dans l'Oise, le 19 septembre 2026

Le RN hausse le ton face à la Russie mais est accusé de "double discours"

Marine Le Pen et Jordan Bardella ont voulu samedi donner des gages de fermeté envers la Russie, qui ne peut "espérer dicter la politique" de la France "par l'intimidation", mais ont été accusés de tenir un "double discours" après avoir remis en...