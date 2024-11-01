SAINT-BENOIT Après la fin de l'alerte à la bombe à la gare routière de Saint-Benoît, la circulation est rouverte dans le secteur
A RETENIR Violences sexuelles à Michel Debré, le chômage augmente, Smur pédiatrique, gestion du Département et policière en garde à vue
SAINT-BENOÎT Un colis suspect signalé dans un bus, la gare routière évacuée, la circulation est interdite dans le secteur
La Possession Actualité
La Possession : une coupure d'eau prévue à Ravine à Malheur le 30 septembre
Un lavage de réservoir va avoir lieu à la Ravine à Malheur à La Possession. En raison de ce lavage et de la désinfection, l'alimentation en eau sera interrompue le 30 septembre 2026 à partir de 8 heures sur tout le secteur de la Ravine à Malheur. La...
La Possession : la ville accueillera cette année près de 1.000 seniors
À l’occasion de son traditionnel repas annuel des seniors, la ville de La Possession accueillera cette année près de 1.000 seniors, ce mercredi 30 septembre 2026 à partir de 10h, au Gymnase Daniel Narcisse. "Un niveau de participation inédit pour...
La Nuit du Terroir, un nouveau marché de nuit organisé à La Possession
La Possession lance un nouveau rendez-vous : la Nuit du Terroir. Il s'agit d'un marché de nuit qui aura lieu le vendredi 9 octobre de 17H30 à 22h sur la place Festival. "Cette initiative répond à deux enjeux majeurs : lutter concrètement contre la...
Incivilités à La Possession : Erick Fontaine n'exclut pas la possibilité d'instaurer un couvre-feu
Face à la répétition d’actes d’incivilité constatés ces dernières semaines sur la commune de La Possession et notamment dans les quartiers de la Kanopée et de Moulin Joli, le maire, Erick Fontaine, n'exclut pas la possibilité d'instaurer un...
La Possession : Kadok et Maloya Force Trankil à l'Espace culturel Héva
Comme tous les mois, la ville programme un rendez-vous musical à la médiathèque. En octobre, les groupes Kadok et Maloya Force Trankil se produiront le jeudi 1er octobre à partir de 17h à l'Espace culturel Héva (Photo d'illustration...
La Possession : Kiltir Kartye revient pour un après midi en musique
La culture s’invite au cœur de votre quartier ! La ville de La Possession donne rendez-vous au public, ce mercredi 30 septembre 2026, de 15 heures à 19 heure, pour un après-midi placé sous le signe de la créativité, de la musique et du partage...
La Possession : les inscriptions pour les accueils collectifs de mineurs sont prises au guichet parents
"En raison d’un incident technique et indépendant de notre volonté, les inscriptions aux accueil collectif de mineurs d'octobre 2026 devront s’effectuer exceptionnellement au guichet parents" informe la mairie de la Possession (Photo d'illustration...
20ème championnat du monde des arts martiaux : 10 médailles pour la Possession brille
"Les adhérents du club Optimizer Karate Réunion ont fait briller La Possession à l’international en remportant 10 médailles, dont plusieurs titres de vice-champion du monde, lors du 20ᵉ Championnat du monde des arts martiaux WMAC (World Martial Art...
La Possession : demandez le programme des manifestations sportives
Football, basketball, handball, trail, vélo, escalade... découvrez le programme des manifestations et des rencontres sportives, du vendredi 25 septembre au dimanche 27 septembre 2026, sur les différents sites sportifs de la Ville de La Possession...
La Possession : activité physique et atelier culinaire à la Kaz Fami
Le CHU de la Réunion, en partenariat avec le CCAS de la ville de La Possession, la Maison sport santé et l’ekip diet, propose un atelier autour de l’activité physique et de l’alimentation, animé par un.e diététicien.ne-nutritionniste. Rendez-vous le...
La Possession : Biblis en folie débarque à la médiathèque Héva
À La Possession, la 3ème édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques se fête lors de l'opération "Biblis en folie". Rendez-vous ce samedi 3 octobre, de 9h30 à 16h, à l'Espace Culturel Héva, situé 23 rue Évariste de...
La Possession : inscriptions ouvertes pour l'Accueil collectif de mineurs
Depuis ce mercredi matin 23 septembre 2026, les inscriptions sont ouvertes pour l'Accueil collectif de mineurs à la Possession. Du lundi 12 au jeudi 22 octobre, les enfants pourront profiter de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) autour du thème...
La Possession : des stands pour les restaurateurs qui veulent participer au Grand raid
À l’occasion du Grand Raid 2026, la Ville de La Possession met à disposition des restaurateurs quatre emplacements dédiés à la vente de produits alimentaires, au snacking et à la restauration rapide sur la Place Festival, du vendredi 16 octobreau...
La Possession s'engage pour valoriser le label "Pays d'art et d'histoire"
À l’occasion des 43e Journées européennes du patrimoine, Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l'Ouest, Aurélie Narayanin-Ramaye, 2ème adjointe de la ville de La Possession, ainsi que les élus et les services culturels des communes de...
La Possession : la Fèt Bord’Mer rencontre un franc succès
La ville de La Possession a organisé, le samedi 19 septembre 2026, la première édition de la Fèt Bord’Mer. Une journée dédiée au patrimoine maritime, à l'histoire et aux traditions de l'île, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Le...
La Possession : le maire inaugure une exposition photo sur la ville "dan tan lontan"
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’exposition photographique "La Possession Lontan" a été inaugurée devant la mairie de La Possession, en présence d’Erick Fontaine, maire de La Possession, des élus et des habitants. "Un véritable...
La Posssession : une journée autour du livre à la Ravine à Malheur
La médiathèque Heva organise une journée de découverte autour des livres, ce mercredi 30 septembre de 9h à 15h, au Ti Kaz à livres près de la Maison de Quartier de la Ravine à Malheur. Nous publions, ci-dessous, le post de la commune (Photo...
Erick Fontaine : "à La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement"
"À La Réunion, nous ne pouvons pas accepter le gel des allocations logement annoncé par le Ministre du Logement M Jeanbrun Vincent" estime Erick Fontaine, maire de la Possession et 3eme vice-président du Territoire de l'Ouest, dans un communiqué...
La Possession : préparez vos baskets, rendez-vous à la Marche Nocturne des 5km de la ville
Vous avez jusqu'au 6 octobre 2026 pour vous inscrire à la Marche nocturne des 5 km de la ville. À l'occasion de la Nuit du Terroir, la ville de La Possession et son Service des sports vous invitent à chausser vos baskets pour une expérience unique...
La Possession : la caravane d'accès aux droits fait escale près de chez vous
Vous avez des questions sur vos droits ou sur vos aides sociales, besoin d'une écoute ou d'un conseil en tant que parent ou futur parent ? Venez à la rencontre de professionnels ce vendredi 25 septembre 2026, de 8h à midi. Rendez-vous sur la place...