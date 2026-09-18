La Possession : participez à La Nuit du Terroir

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), la Ville organise "La Nuit du Terroir", le 9 octobre 2026, de 17h30 à 22h, sur la place Festival. Cette nouvelle manifestation mettra à l’honneur le terroir réunionnais, ses saveurs, ses savoir-faire et les acteurs qui le font vivre. Producteurs, artisans, acteurs locaux et habitants se retrouveront autour d’un même objectif : valoriser l’alimentation péi et les produits locaux. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La Ville recherche :

- 20 artisans : miel péi, confitures et gelées artisanales, sirops et préparations à base de fruits ou de plantes locales, piments confits, épices, mélanges d’épices, etc.

- 3 stands de produits frits/salés et de boissons sans alcool : samoussas, nems, bonbons piment, piments farcis ou autres spécialités, etc.

- 2 stands de produits sucrés et de boissons sans alcool : gaufres, crêpes, chichis, confiseries ou autres produits, etc.

Pour candidater, téléchargez et remplissez le dossier de candidature disponible ici.

Le dossier devra être déposé impérativement :

- avant le 20 septembre 2026

- au plus tard avant 16h00,

- au service Courrier de l’Hôtel de Ville, rue Waldeck Rochet

- ou par mail : [email protected]