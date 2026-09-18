La Possession : le maire apporte son soutien aux gendarmes

Suite à l'incendie d'un véhicule volé, devant la Gendarmerie de La Possession, dans la nuit du jeudi 17 septembre 2026, le maire Erick Fontaine, exprime son soutien à la brigade du territoire. Ce jeudi 18 septembre 2026, le maire s'est rendu à la caserne de la gendarmerie de La Possession, à la suite de l'incendie d'un véhicule volé devant le portail de celle-ci. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Erick Fontaine apporte son soutien aux gendarmes de La Possession : "J'ai tenu à être présent aux côtés du Général Etienne Martinez, qui était sur place, et de toute l'équipe de la brigade de La Possession pour leur témoigner, au nom de la Ville et des Possessionnais, de notre soutien total et de notre solidarité", écrit-t-il.

"S'en prendre à une gendarmerie, c'est s'en prendre à celles et ceux qui, chaque jour, veillent sur notre sécurité et notre tranquillité. Depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation des incivilités et des violences. Nous ne devons pas nous habituer à ces situations, ni aux actes qui portent atteinte à nos forces de sécurité", continue-t-il.

Le maire affirme que la Ville restera mobilisée aux côtés de ses gendarmes. "Nous devons être unis, fermes et déterminés face à toutes les formes de violence. La sécurité est une priorité. La tranquillité des Possessionnais n'est pas négociable".

Erick Fontaine conclut en précisant qu'ils "agiront avec fermeté, mais aussi avec proximité, parce que la sécurité se construit chaque jour, au plus près des habitants et des quartiers".

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