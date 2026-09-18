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ROUTE DU LITTORAL 13 kilomètres d'embouteillage en direction du nord, la circulation est ralentie depuis Saint-Paul

ROUTE DU LITTORAL 8 kilomètres d'embouteillage en direction du nord après une sortie de route, la circulation est ralentie depuis le Port

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Route des Tamarins : 10 kilomètres d'embouteillage à Saint-Paul en direction du nord, la circulation se fluidifie sur la Route du Littoral

  • Publié le 18 septembre 2026 à 07:09
  • Actualisé le 18 septembre 2026 à 08:51
viaduc de saint-paul

(Actualisé) Il est un peu compliqué d'atteindre Saint-Denis depuis l'ouest. La sortie de route qui a eu lieu à l'entrée de la route du Littoral en direction du nord tôt dans la matinée de ce vendredi 18 septembre 2026 a eu des répercussions sur la circulation dans l'ouest. À 8 heures, la CRGT annonçait 13 kilomètres d'embouteillage en direction du nord sur la Route des Tamarins. Les automobilistes sont maintenant ralentis entre l'Éperon et Savannah (photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis, la circulation est difficile sur la Route des Tamarins.

Tôt ce matin, la voie de gauche était neutralisée à l'entrée de la Route du Littoral dans la matinée. Si les embouteillages commençaient dans le secteur du Sacré-Cœur au Port aux alentours de 7h, c'est maintenant depuis l'Éperon que les automobilistes sont bloqués.

www.imazpress.com/[email protected]

Route du Littoral, Saint-Denis, Le Port, Accident

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1 Commentaires
Henri
Henri
22 minutes

Ce n' est pas une information. C'est quotidien

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