Route des Tamarins : 10 kilomètres d'embouteillage à Saint-Paul en direction du nord, la circulation se fluidifie sur la Route du Littoral

(Actualisé) Il est un peu compliqué d'atteindre Saint-Denis depuis l'ouest. La sortie de route qui a eu lieu à l'entrée de la route du Littoral en direction du nord tôt dans la matinée de ce vendredi 18 septembre 2026 a eu des répercussions sur la circulation dans l'ouest. À 8 heures, la CRGT annonçait 13 kilomètres d'embouteillage en direction du nord sur la Route des Tamarins. Les automobilistes sont maintenant ralentis entre l'Éperon et Savannah (photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis, la circulation est difficile sur la Route des Tamarins.

Tôt ce matin, la voie de gauche était neutralisée à l'entrée de la Route du Littoral dans la matinée. Si les embouteillages commençaient dans le secteur du Sacré-Cœur au Port aux alentours de 7h, c'est maintenant depuis l'Éperon que les automobilistes sont bloqués.

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