Sainte-Suzanne : au lendemain du décès d'un agent, les portes de la mairie restent fermées ce vendredi

Les portes de la mairie de Sainte-Suzanne restent fermées pour une deuxième journée. "À la suite du drame tragique survenu hier, la ville de Sainte-Suzanne informe les habitants que l’Hôtel de Ville et ses services resteront exceptionnellement fermés aujourd’hui" peut-on lire dans un communiqué. "Pour les situations urgentes, une astreinte téléphonique restera toutefois opérationnelle au 02 62 52 30 02" indiquent les services de la municipalité. Ce jeudi, un agent de la ville a été retrouvé mort sur son lieu de travail (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Un agent de la ville de Sainte-Suzanne a été retrouvé mort dans les locaux de la mairie ce jeudi 17 septembre 2026 dans la matinée.

Selon les forces de l'ordre, le corps de l'homme de 45 ans a été retrouvé dans les toilettes de son lieu de travail. Dans un communiqué, Alexandre Laï-Kane-Cheong assure que "c'est toute la famille sainte-suzannoise qui est endeuillée".

C’est la brigade de gendarmerie de Sainte-Suzanne qui est intervenue ce jeudi aux côtés de la police municipale, et du Samu car un homme de 45 ans, a été retrouvé mort alors qu'il était enfermé à l’intérieur des toilettes. Une enquête est ouverte pour comprendre l’origine du décès, et une autopsie sera également faite.

Après une première journée de fermeture des services municipaux ce jeudi 17 septembre, les portes de la mairie restent fermées ce vendredi.

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