À la une de ce vendredi: Cyberattaques, journées du patrimoine, 54 milliards d'économies, Trail des Sables, concert médiéval et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 18 septembre 2026 : - La Réunion est vulnérable face aux cyberattaques faute de moyens techniques et humains suffisants - Journées du patrimoine : près de 200 événements dans toute l'île - Lecornu présente un budget "offensif", avec 54 milliards d'économies - Trail des Sables : plus de 1.100 participants attendus samedi 19 septembre à L'Étang-Salé - L’Ensemble Vocal Villancico en concert à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di – de la grisaille en cette fin de semaine (Photo www.imazpress.com)

Le nombre de cyberattaques va en augmentant à La Réunion. Pour y faire face, des moyens existent à condition que les entreprises et les administrations soient préparées et investissent dans leur cybersécurité. Alors que l'IA fait peser un risque grandissant en matière de piratage, la transition vers une défense numérique renforcée n'est pas encore accomplie faute de moyens humains et techniques suffisants.

La 43ème édition des journées européennes du Patrimoine se tiendra ce samedi 19 et ce dimanche 20 septembre 2026, avec pour thèmes "Patrimoine de la photographie" et "Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer".

Sébastien Lecornu a présenté jeudi les grandes lignes d'un budget pour 2027 qu'il veut "offensif" avec un "effort" d'économies massif de 54 milliards d'euros, laissant au Parlement le soin de trancher certaines mesures comme celles, sensibles, concernant les retraités.

Le Trail des Sables Solidaire se court samedi 19 septembre 2026 à L'Étang-Salé. Ccette 9ème édition affiche complet. Plus de 1.100 coureurs prendront le départ du Trail Sport de 22 kilomètres et la Rando Trail de 12 kilomètres. La course est co-organisée par la Dominicaine Athlétisme et Éclats de l'île. Les bénéfices financent les interventions des clowns hospitaliers auprès des enfants hospitalisés de La Réunion.

Avec sa volonté permanente de faire découvrir le chant choral à tous, tout en poursuivant sa recherche de nouveautés, l’Ensemble Vocal Villancico vous invite cette année à trois concerts dans l’île de La Réunion, les 25, 26, 27 septembre 2026. Le temps d’une soirée, les spectateurs iront à la découverte d’une interprétation musicale originale, autour de chants de l’Espagne ancienne. Le programme s’intitule : "Lumière des voix anciennes, Chants de l’Espagne médiévale et séfarades".

Pour ce vendredi 18 septembre 2026, Matante Rosina ne voit pas de grand changement. Des averses sont encore attendues dans la matinée et au cours de l'après-midi. Les températures remontent légèrement. Le vent d'Est est aussi de la partie avec des rafales proches de 50 à 60 km/h sur le Nord et le Sud de l'île. La mer est toujours agitée.