[Photos-Vidéo] Saint-Denis : après les violences urbaines, les forces de l'ordre déployées au Chaudron

Une importante opération de sécurisation a débuté ce jeudi 17 septembre 2026 vers 18 heures au Mail du Chaudron, à Saint-Denis. Une cinquantaine de policiers et gendarmes sont mobilisés et les contrôles doivent se poursuivre toute la soirée. Le préfet, Patrice Latron, s'est rendu sur place en fin de journée. Ce déploiement intervient quelques jours après les violences urbaines qui ont touché plusieurs quartiers du chef-lieu. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Plusieurs fourgons des compagnies départementales d'intervention (CDI), des effectifs de la brigade anticriminalité territoriale (Bac T), des motards, mais également des policiers municipaux et l'escadron de gendarmerie mobile, ont pris position, ce jeudi soir, au Mail du Chaudron, à Saint-Denis.

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Selon nos informations, environ 50 effectifs des forces de l'ordre sont engagés dans cette opération de sécurisation qui doit durer toute la soirée. Le préfet, Patrice Latron, s'est également rendu sur place, au début de l'opération.

- Des opérations de sécurisation depuis lundi -

Cette présence renforcée intervient après les violences urbaines survenues dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre au Chaudron, mais aussi dans d'autres quartiers de Saint-Denis.

Des incendies de poubelles et de véhicules, des dégradations de mobilier urbain et de dispositifs de vidéoprotection ainsi que des jets de projectiles avaient notamment été recensés. Au Chaudron, des policiers avaient également essuyé des jets de galets et de cocktails Molotov. Au moins cinq personnes avaient été interpellées.

À la suite de ces événements, le préfet avait demandé aux forces de l'ordre de "renforcer leur présence sur la voie publique dans les jours qui viennent" et annoncé le déploiement de l'escadron de gendarmerie mobile.

Si des opérations de sécurisation sont organisées depuis lundi à Saint-Denis, le dispositif déployé ce jeudi soir au Chaudron est plus conséquent. L'objectif : prévenir de nouvelles tensions et de renforcer les contrôles dans le quartier.

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