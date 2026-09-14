[Photos - Vidéo] Saint-Denis : nuit de tension dans plusieurs quartiers, cinq personnes interpellées

La nuit du dimanche 13 septembre au lundi 14 septembre 2026 a été très tendue dans plusieurs quartiers de Saint-Denis. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu au Chaudron, dans le Bas de la rivière et aux Camélias. Des poubelles ont été brulées sur la chaussée et des caméras de vidéo-surveillance ont été détruites. Au moins cinq personnes ont été interpellées par la police (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tout est parti d'un rendez-vous lancé sur les réseaux sociaux pour la tenue d'un rodéo sauvage dans le quartier du Chaudron dimanche en fin d'après-midi.

Les forces de l'ordre, notamment la brigade anticriminalité territoriale (Bac T), se sont rendus sur place pour empêcher ce rassemblement.

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Alors qu'ils intervenaient sur une tentative de détruire les appareils de vidéo-surveillance, les policiers ont essuyé des jets de cocktails molotov et de galets.

-Feux de poubelles, jets de galets et de cocktails molotov -

Plusieurs feux de poubelles ont ensuite été allumés par des manifestants sur la chaussée rue Roger Payet et avenue Joseph Bédier.

Notre journaliste était sur place. Regardez

Peu de temps après c'est dans le quartier du Bas de la Rivière et aux Camélias que plusieurs incendies ont éclatés sur les chaussées. Les pompiers sont intervenus à chaque fois sous la protection de la police.

Le calme est revenu dans ces quartiers très tard dans la soirée. Au moins cinq personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre.

- Une semaine de tensions au Chaudron -

Ces événements interviennent après que des policiers aient été visés par des jets de galets et l'interpellation de trois personnes toujours dans la rue Roger Payet, ce vendredi 11 septembre et une semaine après les rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport de Gillot .

- La mairie de Saint-Denis condamne les violences urbaines -

Dans un communiqué publié dans la soirée, la mairie de Saint-Denis dclare : "le quartier du Chaudron connaît ce dimanche 13 septembre des violences urbaines que la Ville de Saint-Denis condamne avec la plus grande fermeté".

La commune ajoute : plusieurs feux ont été allumés sur la chaussée et des caméras de vidéoprotection ont été dégradées. Plusieurs interpellations ont également eu lieu".

La Ville dit ensuite apporter "tout son soutien aux habitants du Chaudron et aux forces de l’ordre mobilisées pour assurer la sécurité et ramener le calme. Elle appelle chacun au calme et à la responsabilité, par respect pour les familles et l’ensemble des habitants du Chaudron" .

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