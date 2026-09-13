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Météo : Matante Rosina à besoin de vous

  • Publié le 14 septembre 2026 à 01:30
Houle

Pour lundi 14 septembre 2026, à cause d'une panne de café Matante Rosina n’a pas pu voir ce que le ciel nous réserve… Zot gingn èd aèl ? Comment est la météo chez vous ? (Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

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