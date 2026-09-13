À retenir ce soir : motard décédé, Valère Narayanin, violences urbaines au Chaudron, Ice Hair 974 et Celine Dion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 13 septembre 2026 : - Saint-Denis : un motard tué dans un accident sur le Boulevard Lancastel - Saint-Denis : Valère Narayanin retrouvé mort dans le bar-restaurant le Nixon, plusieurs auditions dont celle d'un officier de la Bac T, ont eu lieu - Saint-Denis : soirée sous tension au Chaudron, des caméras de vidéo-surveillance dégradées, des poubelles brûlées - Ice Hair 974 : après un cancer, Emmanuel crée sa marque et fait de sa passion pour les cheveux sa revanche sur la vie - "Je vais bien": Céline Dion renaît sur scène après six ans d'absence

(Actualisé) Dans des circonstances encore indéterminées, un motard a été tué après avoir chuté sur le boulevard Lancastel en face du cimetière de l'est ce dimanche soir 13 septembre 2026. Il circulait dans le sens Sainte-Marie - Saint-Denis lorsque l'accident s'est produit. Les pompiers, le Samu les forces de l'ordre se sont rendus sur place

L'homme d'affaires Valère Narayanin est décédé dans la nuit du samedi 12 septembre au dimanche 13 septembre 2026 dans l'enceinte de la discothèque Le Nixon à Saint-Denis. Publiée par un site d'actualité en ligne ce dimanche matin, l'information a ensuite été confirmée à Imaz Press. Les circonstances exactes de la mort de cette personnalité du monde de la nuit restent à déterminer. Selon les premières informations une chute pourrait être à l'origine du décès qui s'est produit alors qu'un officier du Service territorial de sécurité publique (STSP) affecté à la Bac T (brigade anti-criminalité territoriale), se trouvait sur les lieux. "Les témoins présents sur place ont pu être entendus" a précisé le parquet de Saint-Denis dimanche en fin de matinée

Ce dimanche 13 septembre 2026, de nouvelles tensions ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis rue Roger Payet. Des caméras de vidéo-surveillance ont été prises pour cible et des poubelles ont été brûlées. Les forces de l'ordre sont sur place.

En 2022, Imaz Press rencontrait Emmanuel Gallissiaz, alors âgé de 26 ans, pour parler de sa passion pour les "waves", style de coiffure où les cheveux forment un motif de "vagues". Le Bénédictin nous confiait déjà son ambition : créer ses propres produits pour les cheveux texturés. Quelques mois plus tard, un cancer du sang bouleverse ses projets et sa vie. Aujourd'hui, Emmanuel a 30 ans et revient avec Ice Hair 974 et une première gamme de trois produits. Une marque née de plusieurs années de travail, mais aussi d'une épreuve qui a profondément transformé son rapport aux cheveux et à la vie. Rencontre.

"On ne change pas", "All by Myself", "Pour que tu m'aimes encore"... Bouleversée par son retour sur scène après six ans d'absence, Céline Dion a enchaîné les tubes samedi soir pour le coup d'envoi de sa série de concerts près de Paris, une renaissance après des années marquées par la maladie.