Météo : les températures vont baisser brutalement, de 2 à 6 degrés, ce mercredi

La température va chuter le mercredi 16 septembre 2026. Météo France annonce pour ce jour une baisse des températures de "2 à 6 degrés, avant de remonter en fin de semaine". ((Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce mardi, les alizés vont se renforcer et dépasser les 80 km/h entre Saint-Pierre et Saint-Louis sur le littoral sud-ouest. Une vigilance jaune a été mise en place à partir de 11h.

Ces fortes rafales de vent vont aussi concerner Saint-Denis et ses environs où le vent pourra ponctuellement aller de 70 à 80 km/h.

Mercredi, les températures vont brutalement chuter de plusieurs degrés, de 2 à 6 degrés par rapport aux maximales de saison.

Elles remonteront progressivement à partir de la fin de la semaine.

Par ailleurs, une forte houle est attendue dans le sud de l'île dans la nuit de mardi à mercredi, les vagues pourront atteindre 3 m 50 de haut. La prudence s'impose.

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