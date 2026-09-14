À retenir ce soir : gendarmes au Chaudron, violences policières à Carcassonne, Air Mauritius, Jardin de l’État et vents forts

À retenir ce soir : À la une de ce lundi soir 14 septembre 2026 : - Violences urbaines : un escadron de gendarmes mobiles déployé à Saint-Denis - Un SDF jeté à terre par un policier à Carcassonne, enquête pour "violences volontaires" - Air Mauritius : un avion cloué au sol à Roland Garros à la suite d'un incident technique - Saint-Denis : le Jardin de l’État fermé ce mardi 15 septembre, en raison de rafales de vent - Vents forts : l'Est en vigilance jaune jusqu'à 20h, le sud placé en vigilance à partir de 11h, ce mardi

La préfecture affiche sa fermeté face aux violences urbaines qui ont secoué Saint-Denis dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre 2026. Elle annonce un renforcement de la présence des forces de l'ordre avec l'envoie sur le terrain "dès ce lundi" de l'escadron de gendarmerie mobile en poste à La Réunion pour quelques semaines (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le parquet de Carcassonne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête pour "violences volontaires" visant un agent de la police nationale qu'une vidéo montre en train de jeter à terre un SDF, décédé plusieurs jours après l'intervention policière survenue en juin.

Un vol en provenance de Maurice s'est posé à l'aéroport Roland Garros en milieu de matinée ce lundi 14 septembre 2026. L'avion a ensuite été cloué au sol à la suite d'un incident technique et n'a pas pu assurer la rotation retour Réunion - Maurice. Initialement, ce vol était prévu au décollage à 10h10.

En raison des conditions météorologiques annoncées pour les prochaines 48 heures, le Département informe que le Jardin de l’État sera exceptionnellement fermé au public à compter de ce mardi 15 septembre 2026. Réouverture prévue jeudi 17 septembre. Nous publions le communiqué du conseil départemental.

Météo France a émis un bulletin de vigilance jaune vents forts pour la région est ce lundi 14 septembre 2026 de 16h à 20h. Des rafales de vents soufflant entre 80 à 85 km/h sont attendues sur la zone de Saint-Benoît à Champ Borne, à Saint-André, de 70 à 75 km/h sur la Pointe des Trois-Bassins et de 65 à 70 km/h dans les hauts de la région. Dans la matinée, les vents ont d'abord touché la côte est. Dans l'après-midi, ces vents ont évolué et touchent désormais les Hauts de l'île et la côte sud. Cette dernière sera placée en vigilance jaune vents forts, demain, mardi 15 septembre, à partir de 11 heures.